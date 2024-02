A januárban indult CSOK Plusz iránt élénk érdeklődés mutatkozik, már az első hónapban több mint ezer beadott hitelkérelem történt a szakminisztérium szerint.

A CSOK Plusz jogszabályi feltételei ugyan egységesek, ám a hitel egyes kondícióiban vannak eltérések a bankok között. Jellemzően a hitel kamatában és a hitelfelvétel kezdeti költségeiben jelentkező különbségek mellett most már van olyan bank is, amelynél jóváírási akció várja a CSOK Pluszt igénylő házaspárokat – áll a money.hu közleményében.

A CSOK Plusz hitel mellé adott jóváírási akció keretében a pénzintézet egyszeri 120 ezer forintot ír jóvá a hitelfelvevő bankszámláján az április 30-ig hiánytalanul befogadásra kerülő hitelkérelmekre, ha a hitel folyósítása (első részfolyósítása) is megtörténik legkésőbb az év végéig

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

„A hitelfelvétel mellé nyújtott jóváírási akciók nem idegenek a kamattámogatott hitelek esetében sem, a Babaváró hitel felvételekor is több bank ad akciós ingyenpénzt az igénylőknek. Ugyan a CSOK Pluszhoz jelenleg még csak egy bank kínál pénzvisszatérítést, de a babavárós logika alapján hamarosan további pénzintézetek is beszállhatnak a jóváírási versenybe” – tette hozzá.

Még magasabb kedvezmény is elérhető

A jóváírás mértéke tovább is növelhető más banki termékek vagy szolgáltatások igénybevételével. A CIB-nél például a CSOK Plusz hitelhez nyújtott pénzvisszatérítésen felül további jóváírás jár online-videóbankáros hiteligénylés esetén, illetve korábbi, meghatározott időszakban kötött Babaváró kölcsönszerződés után is. Így összesen akár 200 ezer forintot is kaphatnak a hiteligénylők.

A Babaváró hitelhez nyújtott jóváírást jellemzően bankszámlanyitás mellé adott pénzvisszatérítéssel lehet növelni.

A Gránit Banknál például a feltételek teljesítésével akár 276 ezer forint, a CIB-nél akár 260 ezer, míg a K&H és a Raiffeisen Banknál 240 ezer forint egyszeri jóváírás is elérhető.

Az eltérő banki kondíciók és kedvezmények miatt mind a kamattámogatott, mind pedig a piaci kamatozású hiteleknél fontos az összehasonlítás, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb feltételekkel rendelkező konstrukciót.