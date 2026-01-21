A BKV közlése szerint az idei bérmegállapodás keretében egységesen 8 százalékkal nő az alapbér, míg a fennmaradó rész a juttatási elemek emelését szolgálja. Hangsúlyozzák, hogy a folyamatos növelés eredményeként 2025 óta összesen 19 százalékkal nőttek a BKV-nál a bérek, ami megfelel a Fővárosi Közgyűlés által tavaly elfogadott öt évre szóló bér- és foglalkoztatáspolitikai céloknak. Kiemelik, hogy 2022-től átlagosan 78,6 százalékkal emelkedtek a bérek a közlekedési társaságnál.

Azt írják, hogy az idei bérmegállapodásban 8 százalékos, de minimum 40 ezer forintos egységes alapbérfejlesztés jelenik meg minden munkavállalónál, a fennmaradó rész többek között a Budapest-pótlék, az év végi utalványok, továbbá a fix összegű pótlékok összegének emelését fedezi.

A BKV szerint a 2026-os bérmegállapodás az év elejétől hatályos, így a munkavállalók a január havi bérüket már az emelt összegek szerint kapják meg.