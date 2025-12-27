December 27. után tömegével cserélik az ajándékba kapott termékeket, ruhákat, eközben pedig sokan az ünnepek utáni időszakra időzítik a vásárlást az év végi leárazások miatt.

Ez részben azért is van így, mert a nulla százalékos THM-mel hirdetett áruhitelek többsége csak az év végéig érhető el, ezért időzítik sokan az utolsó napokra a hitelfelvételt. A BiztosDöntés szerint 2025 első tíz hónapjában 30,9 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel a magyarok, ami közel 18 százalékos visszaesés az előző évhez képest, miközben átlagosan 263 987 forintra nőtt az áruhitel összege.

Ezzel szemben durván kilőtt a személyi kölcsönök összege: több mint 37 százalékos növekedéssel 936 milliárd forintra rúgott.

A cikk rámutat arra, nem minden esetben olcsóbb az áruhitel a személyi köcsönnél: bizonyos esetekben utóbbi nagyobb rugalmasságot ad és kedvezőbb is, főleg nagyobb hitelösszeg és megfelelő jövedelem mellett. Az áruhitelekhez általában legalább 20 százalék önerő kell, jellemzően alacsonyabb, 1,5-2 millió forintos plafonnal, míg a személyi kölcsön akár 15 millió forint is lehet, ingatlanfedezet nélkül. Emellett az áruhitel sokszor kereskedő- és termékspecifikus, ezért a drágább bolt választása miatt rejtett veszteségekkel járhat, miközben a személyi kölcsön szabad felhasználású.

A lap emlékeztet, hogy az MNB adatai alapján 2025 októberében az átlagos személyi kölcsönkamat 15 százalék, az áruhitelé 12,28 százalék volt, ugyanakkor a BiztosDöntés kalkulátora szerint 3 millió forintos, 6 éves személyi kölcsönre 10 százalék alatti kamat is elérhető bizonyos jövedelmi szint felett.