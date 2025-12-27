December 27. után tömegével cserélik az ajándékba kapott termékeket, ruhákat, eközben pedig sokan az ünnepek utáni időszakra időzítik a vásárlást az év végi leárazások miatt.
Ez részben azért is van így, mert a nulla százalékos THM-mel hirdetett áruhitelek többsége csak az év végéig érhető el, ezért időzítik sokan az utolsó napokra a hitelfelvételt. A BiztosDöntés szerint 2025 első tíz hónapjában 30,9 milliárd forintnyi áruhitelt vettek fel a magyarok, ami közel 18 százalékos visszaesés az előző évhez képest, miközben átlagosan 263 987 forintra nőtt az áruhitel összege.
Kapcsolódó
Ezzel szemben durván kilőtt a személyi kölcsönök összege: több mint 37 százalékos növekedéssel 936 milliárd forintra rúgott.
A cikk rámutat arra, nem minden esetben olcsóbb az áruhitel a személyi köcsönnél: bizonyos esetekben utóbbi nagyobb rugalmasságot ad és kedvezőbb is, főleg nagyobb hitelösszeg és megfelelő jövedelem mellett. Az áruhitelekhez általában legalább 20 százalék önerő kell, jellemzően alacsonyabb, 1,5-2 millió forintos plafonnal, míg a személyi kölcsön akár 15 millió forint is lehet, ingatlanfedezet nélkül. Emellett az áruhitel sokszor kereskedő- és termékspecifikus, ezért a drágább bolt választása miatt rejtett veszteségekkel járhat, miközben a személyi kölcsön szabad felhasználású.
A lap emlékeztet, hogy az MNB adatai alapján 2025 októberében az átlagos személyi kölcsönkamat 15 százalék, az áruhitelé 12,28 százalék volt, ugyanakkor a BiztosDöntés kalkulátora szerint 3 millió forintos, 6 éves személyi kölcsönre 10 százalék alatti kamat is elérhető bizonyos jövedelmi szint felett.
Tizenötmilliós hitel mobiltelefonról? Megoldható, de érdemes megfontoltnak lenniAz elmúlt hónapokban több pénzintézet is feljebb srófolta az igényelhető összeg maximumát a személyi kölcsönöknél, így már négy banknál is 15 millió forintnál jár a plafon. A nagy összegű személyi kölcsönök mellett fontos érv, hogy olcsók, ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy így is akár több százezres havi törlesztési terhet generálnak a háztartásnak. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!