A Budapesti Közlekedési Központ az év végi ünnepek idején is folyamatosan biztosítja a közösségi közlekedési szolgáltatást.

December 31-én, szilveszter éjszaka a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik:

valamennyi metró,

az összes HÉV,

a nagykörúti 4-es 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos,

a 75-ös és a 80-as trolibusz,

valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz.

Az idei évtől módosul a parkolási rend a fővárosban: a két ünnep közötti munkanapokon fizetni kell a parkolásért.

A nappali járatok menetrendje a következőképpen alakul:

december 29-31. – év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend

január 1. – ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

január 2-3. – szombati menetrend

január 4. – vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

december 29-éről 30-ára virradó éjjel – munkanapi menetrend

december 30-áról 31-ére virradó éjjel – munkanapi menetrend

Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek:

január 1-jéről 2-ára virradó éjjel – hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

január 2-áról 3-ára virradó éjjel – hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

január 3-áról 4-ére virradó éjjel – hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

Közlekedés a két ünnep között

December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben.

Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.

Bővülő közlekedés szilveszter éjszaka.

December 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:

az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;

a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;

a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;

a 75-ös trolibusz; a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;

az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz;

a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel;

a MÁV tájékoztatása szerint minden vonalon egész éjszaka közlekednek a HÉV-ek.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

Változik az alábbi éjszakai járatok közlekedése:

A 914-es autóbusz sűrűbben jár Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (914B jelzéssel), illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között.

A 923-as autóbusz sűrűbben indul Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs és a Kálvin tér (923A jelzéssel) között.

A 931-es autóbusz sűrítve közlekedik az Örs vezér tere és Árpádföld (931B jelzéssel), illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között.

A 950-es autóbusz szintén sűrítve jár Pestszentimre vasútállomás és a Ganztelep, Mednyánszky utca (950B jelzéssel), illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között.

A 973-as autóbusz sűrítve közlekedik Újpalota, Szentmihályi út és a Deák Ferenc tér (973B jelzéssel), illetve a Savoyai Jenő tér és Nagytétény, ipartelep között.

A 990-es autóbusz sűrítve közlekedik a Normafa és az Uránia, illetve Rákoskert és az Örs vezér tere (990A jelzéssel) között.

A 901-es, 908-as, a 909-es, a 909A, a 918-as, a 930-as, a 941-es, a 966-os, a 979A, a 999-es autóbuszok keretmenetrendi útvonalukon, de sűrítve közlekednek.

A 934-es autóbusz sűrítve, bővített üzemidővel a hétköznapi útvonalán, Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar között közlekedik.

A 956-os autóbusz vonalán sűrítő buszok közlekednek Hűvösvölgy és Remetekertváros között 956A jelzéssel.

A 950A autóbusz rövidített útvonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik.

A 960-as autóbusz rövidített útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és Békásmegyer, Újmegyeri tér között közlekedik.

A 907A, a 914A, a 916-os, a 931A és a 973A autóbuszok a metrók közlekedése miatt ezen az éjszakán nem közlekednek.

A 943-as és a 992-es autóbuszok az egész éjjel közlekedő HÉV-vonalak mellett nem közlekednek.

A 922-es és a 940-es autóbuszok egész éjszaka módosított menetrend szerint sűrítve közlekednek.

A 994-es és a 994B autóbuszok módosított menetrend szerint, a 914-eshez hangolva közlekednek.

Közlekedés január 1-jén

a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek.

Közlekedés január 2-án, 3-án és 4-én

vasárnapi menetrend lesz érvényben.

Fizetős a parkolás a két ünnep között.

A parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás. December 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.