A legtöbb ember mostanra már talán megszabadult fizikai zenei kópiáitól, vagy épp féltve őrzi őket valahol, hisz manapság már tengernyi zenei streaming szolgáltató felületén kereshetünk rá bármilyen zeneszámra, ráadásul maguk a szolgáltatók is minden igényt kielégítenek: az egyszerű zenefogyasztótól az audiofil rajongókig.

A LADBible szerint ugyanakkor a CD-kisöpréssel egyesek lábon lőhették magukat, rengetegen ugyanis ismét gyűjtögetni kezdték a CD- és bakelitlemezeket. A lap pedig összegyűjtött néhány igen ritka kiadványt, melyek szó szerint egy vagyont érnek.

Az idén 75 éves Bruce Springsteen 'The Future of Rock n' Roll' című duplalemeze eredetileg kizárólag a japán piacon jelent meg, a lap szerint pedig nemrég valaki 1100 fontot adott érte, de ez Ebay-en jelenleg is rendkívüli, 907 fontért kapható.

Prince is megjelentett 1993-ban egy olyan albumot, ami kizárólag Japánban volt kapható, és mindössze 50 példány készült belőle. Az elképesztően ritka kiadványért 5 ezer fontot adott valaki nemrég.

Hasonló ritkaságnak számít a mindössze 500 példányban legyártott Paris Hilton album, amely a Paris címet viseli. A lap azt írja, jelenleg 750 és 8 ezer font között értékesítik a példányokat belőle.

A Coldplay legelső kislemeze, a Safety ára egészen 2 ezer fontra szökött fel a közelmúltban, Michael Jackon kiadatlan 1997-es kislemeze, a Smile pedig 2 ezer fontért kaparintható meg.