Az amerikai Fox Newsnak adott interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ahol felmerült a korábbi amerikai elnök meghökkentő béketerve is, amely szerint megválasztása esetén egy nap alatt elhozná a megoldást.

A köztudottan republikánus párti csatorna műsorában az ukrán elnök úgy fogalmazott: mindössze 24 perc elég lenne arra, hogy elmagyarázza Trumpnak, miért nem lehet egy nap alatt lezárni az oroszok elleni háborút

– írja a Portfolio.

Zelenszkij már korábban is felvetette a – nemrég a bíróságot is megjárt – ex elnöknek, hogy üljenek le beszélni, kíváncsi lenne milyen elképzelései vannak a békéről. Trump azonban visszautasította a felkérést, miszerint az orosz-ukrán háború a Biden-kormány egyik legfontosabb ügye, ő pedig nem szeretne beleszólni ebbe, még véletlenül sem akar érdekellentétet teremteni.

Készen állok. Ha van egy nagyon konkrét béketerve, megoszthatja velem. Igen, megállíthatjuk ezt a háborút, ha átadjuk Oroszországnak a Donbászt és a Krímet. Véleményem szerint országunk nem fog beleegyezni egy ilyen béketervbe. Ez nem béketerv

– jelentette ki Ukrajna elnöke.