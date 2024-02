A Robymar nevű, Belizében bejegyzett, brit lajstromszámú hajót az Ádeni-öbölben érte végzetes találat. A csapás pontos időpontja nem ismert, de a hajó süllyedéséről csak szerdán jelent meg felvétel.

Az iráni támogatást élvező fegyveresek kezdetben csak azt állították, hogy az eddigi legkárosabb támadásukat indították, ami egy brit teherszállítót veszélyeztetett elsüllyedéssel, ami később be is következett.

A hajó Fehéroroszországnak szállított volna műtrágyát, az Emirátusok érintésével – írja az Euronews.

WOW… The British ship sinking in the Gulf of Eden‼️



The cargo ship 'Robimar' was attacked by missiles by the Houthis and started sinking. The people who were on the back of the deck abandoned the ship in time and were rescued. pic.twitter.com/sgQq46M4FA