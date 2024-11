Bár megtartotta az elnöki posztot az júliusi venezuelai választás során Nicolás Maduro, ennek azonban minden jel szerint meg kell fizetnie az árát. Vele együtt pedig az egész országnak is.

„Az elcsalt választások eredményét még a baloldali kolumbiai és brazil elnök sem ismeri el, ami kellemetlen helyzetbe hozza Madurót. Ennek kézzelfogható következménye például az is hogy Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök megakadályozta Venezuela belépését a BRICS+ partnerországok körébe a kazanyi csúcstalálkozón. Ez egy jelképes, mégis fájó lépés Madurónak, nem véletlen, hogy aztán kritikusan nyilatkozott Luláról és külpolitikai tanácsadóiról, például Celso Amorimról” – nyilatkozta az Economxnak Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.

A napokban több ország vezetője is nyilvánosan beszélt arról, hogy ellenzéki összefogás jelöltjét Edmundo Gonzálezt tekinti Venezuela hivatalosan megválasztott elnökének. „Az Európai Unióval együtt dolgozunk a békés és demokratikus átmenetért Venezuelában. Azért, hogy érvényesülhessen a venezuelai nép akarata, amely alapján González Urrutia a megválasztott elnök, valamint hogy valóra válhassanak a szabadságra és demokráciára irányuló jogos törekvéseik” – idézi a Buenos Aires Times Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, aki Argentínában tett látogatásakor beszélt nyíltan a venezeuelai választási csalásról.

Az olasz kormányfő véleményét, miszerint Venezuela elnöke törvényes keretek között González lenne, az argentin államfő, Javier Milei is osztja. De Antony Blinken amerikai külügyminiszter is a közelmúltban beszélt Gonzálezről nyíltan megválasztott venezuelai elnökként.

„Július 28-án a venezuelai nép határozottan felszólalt, és Edmundo Gonzálezt választotta elnökké. A demokrácia megköveteli, hogy tiszteletben tartsák a választók akaratát”

– írta a politikus közösségi oldalán.

The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.