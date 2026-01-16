Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében sürgette az áramimport fokozását, és közölte, hogy a kabinetnek egy napon belül kell megoldásokat előterjesztenie.

Az MTI tudósítása szerint elmondta: mindenekelőtt az áramimportot és a tartalékellátás lehetőségeit kell fokozni, amihez a helyi kormányzati szervek és az energetikai vállalatok szorosabb együttműködésére van szükség. Kiemelte azt is, hogy napi szinten egyeztet majd a kormánytagokkal és a regionális illetékesekkel az orosz katonai csapások által sújtott ukrán energetikai szektor helyzetéről.

Beszámolt arról, hogy külön egyeztetett a nemrég kinevezett Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel és Anatolij Krivonoskóval, a légierő parancsnokával az energetikai létesítmények védelméről. „Ma is heves légicsapások voltak Harkivban, éppen a létfontosságú infrastruktúra ellen. Drónok repültek kora reggel és most este Kijev ellen” – mondta.

Kiemelte, hogy továbbra is nehéz a helyzet az Oroszországgal közös határvidéken, valamint Dnyipropetrovszk és Odessza régióiban. Zelenszkij bejelentette, hogy egyeztet szövetségeseivel a légvédelem erősítése érdekében, és már beszélt Mark Rutte NATO-főtitkárral légvédelmi rakéták beszerzéséről.

Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna sosem volt és sosem lesz akadálya a békének, miután Donald Trump amerikai elnök a Reuters hírügynökségnek adott szerdai nyilatkozatában azt állította, Ukrajna kevésbé hajlandó a megállapodásra, mint Oroszország. Trump arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok vezette tárgyalások miért nem hoztak áttörést, mindössze így válaszolt: „Zelenszkij”.

Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország területéről a hiányok fedezésére.

Ukrán beszámolók szerint 2025 novemberében Ukrajna 15 százalékkal, 415 000 MWh-ra növelte az áramimportját az októberhez képest, ezzel második hónapja folyamatosan nettó importőr marad. Magyarország továbbra is a legnagyobb forrás, a teljes import 44 százalékát adva, Szlovákiából tízszeresére, Moldovából kétszeresére nőtt a behozott mennyiség. Más irányokból csökkent az import, leginkább Lengyelországból, 23 százalékkal. A 2024 novemberéhez képest Ukrajna az áramimportját 150 százalékkal emelte, a külföldre irányuló export 94 százalékkal visszaesett, amelyet végül november 11. után teljesen felfüggesztetettek.