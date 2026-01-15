A Telegram-oldalán írt bejegyzésében Zelenszkij hangsúlyozta, hogy "az emberek és közösségek támogatásáért, valamint a gyakorlati kérdések megoldásáért az első miniszterelnök-helyettes, Ukrajna energiaügyi minisztere felel". Az ukrán parlament Denisz Smihal eddigi védelmi minisztert első miniszterelnök-helyettessé és energiaügyi miniszterré nevezte ki szerdán.

Zelenszkij hozzátette, hogy a hatóságok az áramimport jelentős növelésén dolgoznak.

Közölte azt is, hogy megvizsgálják a távoktatás bevezetésének lehetőségét.

Az elnök bejelentette egy stáb létrehozását is, amelynek feladata az ukrán fővárosban kialakult helyzet koordinálása lesz, ahol második egymást követő nap szünetel az áramellátás.

Emellett utasította a kormányt, hogy készítse elő a kijárási tilalom szabályainak felülvizsgálatát a rendkívüli hideg idejére. Jelenleg Kijevben a hőmérséklet nappal mínusz 11-12 Celsius-fok, éjszaka pedig mínusz 16-17 fokra csökken. A Sztrana című lap szerint a fagyok Ukrajnában mínusz 20 Celsius-fokig erősödnek, és legalább január végéig tartanak.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy növelni kell azoknak a helyeknek a számát, ahol ingyen fel lehet melegedni.

Szerda este felszólalt a parlamentben Mihajlo Fedorov új védelmi miniszter. Elmondta egyebek között, hogy Ukrajnában már kétmillióan kivonták magukat a mozgósítás alól. "Szeretnék realista lenni, nem pedig populista. A védelmi minisztériumot 300 milliárd hrivnya (2300 milliárd forint) hiánnyal vettem át és 2 millió olyan ukrán állampolgárral, aki körözés alatt áll, valamint további 200 ezer olyannal, aki önkényesen elhagyta katonai körletét" - sorolta a tárcavezető.