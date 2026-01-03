Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Venezuela ellen, és elfogta vezetőjét, Nicolás Maduro elnököt és feleségét - írta a BBC.

A Truth Social teljes közleménye:

„Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és légi úton kiutasítottak az országból.

„Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre. Részletek később. Ma 11 órakor sajtótájékoztató lesz Mar-a-Lagóban. Köszönöm a figyelmet erre az ügyre!

DONALD J. TRUMP elnök.”