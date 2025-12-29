A szíriai kormány katonákat vezényelt annak a tömegsírnak az őrzésére, amelyet még Bassár el-Aszad uralma alatt alakítottak ki, és hivatalos nyomozást is indított az ügyben. A döntés hátterében egy feltáró riport áll, amely szerint a rezsim éveken keresztül tudatosan igyekezett eltüntetni a diktatúra áldozatainak holttesteit egy eldugott sivatagi katonai létesítményben.

A tömegsír a Damaszkusztól keletre fekvő Dhumair térségében található. A terület korábban fegyverraktárként szolgált, majd 2018-ban, egy volt szíriai katonatiszt beszámolója szerint szinte teljesen kiürítették, hogy titokban végrehajthassák a holttestek átszállítását.

Az áldozatokat eredetileg a Damaszkusz melletti Qutayfah településnél temették el egy tömegsírban.

A műveletet az Asszad-rezsim legfelsőbb körei irányították, és „Operation Move Earth” fedőnéven futott. A terv lényege az volt, hogy a már ismertté vált qutayfahi sírt felszámolják, a holttesteket pedig teherautókkal a dhumairi sivatagi katonai bázisra szállítsák. Az akció 2019 és 2021 között zajlott, heti több éjszakán át.

Asszad 2024 végi bukása után az új szíriai kormány novemberben ismét működésbe hozta a dhumairi katonai létesítményt. A bázis újra laktanyaként és fegyverraktárként funkcionál, a bejáratnál ellenőrzőpontot állítottak fel, a terület pedig csak a védelmi minisztérium engedélyével látogatható.

Műholdfelvételek szerint az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a járműforgalom a bázis környékén.

A hadsereg indoklása szerint az intézkedések célja a stratégiai fontosságú térség biztosítása, valamint annak megakadályozása, hogy fegyveres csoportok (köztük az Iszlám Állam maradványai) kihasználják a területet.

A rendőrség novemberben hivatalos nyomozást indított a tömegsír ügyében. A hatóságok helyszíni szemlét tartottak, dokumentálták a területet, és több tanút is meghallgattak. Köztük volt Ahmed Ghazal, aki korábban olyan teherautókat javított, amelyek a holttesteket szállították a sivatagi helyszínre. Elmondása szerint a művelet idején a katonai bázison alig tartózkodtak mások, kizárólag az átszállítást kísérő katonák.

A rendőrségi jelentést az illetékes ügyészséghez továbbították. Az ügyészség jelenleg az Asszad-korszakban érintett gyanúsítottak adatait veti össze a rezsim bukása után lefoglalt dokumentumokkal. A hatóságok egyelőre nem közöltek neveket, arra hivatkozva, hogy az eljárás folyamatban van.

A katonai iratok szerint a logisztikai műveleteket Mazen Ismander ezredes irányította, aki a megkeresésekre nem reagált. Az ügy feltárása során több mint egy tucat, közvetlen ismeretekkel rendelkező forrást hallgattak meg, valamint több száz műhold- és drónfelvételt elemeztek, amelyek alátámasztották a földmunkák és az átszállítások nyomait.

A Nemzeti Eltűnt Személyek Bizottsága közölte, hogy

jelenleg szakembereket képeznek és laboratóriumokat alakítanak ki annak érdekében, hogy a tömegsírok feltárása nemzetközi előírások szerint történjen meg.

A dhumairi és más, az Asszad-korszakhoz köthető tömegsírok exhumálását 2027-re tervezik.