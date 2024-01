ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Taylor Swift Eras turnéjának példátlan népszerűsége miatt a rajongók több ezer dollárt költenek koncertjegyekre, míg a koncertfilm (Taylor Swift: The Eras Tour) kasszasikerként rekordokat döntött, a nyitóhétvégén 93 millió dollárt, világszerte pedig 250 millió dollárt hozott. A virtuális valóság (VR) területének szakértői abban bíznak, hogy ez a rajongókat – a „Swiftieket” – is arra ösztönzi majd, hogy elkezdjék használni ezt a technológiát – írja a BBC.

A The Eras Tour az Amazon Prime Video alkalmazáson is streamelhető. Nem sokkal a megjelenés után a rajongók felfedezték, hogy a szolgáltatás tartalomtárának nagy részéhez hasonlóan a filmet is streamelhetik a platform VR-alkalmazásán keresztül.

Taylor Swift lehet a „hiányzó összetevő”

A VR széles körű elterjedése eddig nem volt túl sikeres, a korai tömegpiaci próbálkozások kudarcot vallottak. A vele járó technikai korlátok és magas költségek sem lendítették előre sikerét.

Jellemzően egy koncertlátogatás ára töredéke a VR-nak, de az Eras Tour felborította ezt a rendszert. A jegyek átlagosan több mint 3800 dollárt (körülbelül 1,3 millió forintot) kóstálnak darabonként, a VR-iparág bennfentesei szerint van okuk azt hinni, hogy az igazi áttöréshez Swift példátlan népszerűsége végre választ adhat a tartalom és a költségek jelentette akadályokra.

Egy VR-headset megvásárlása 400 dollárért (közel 140 ezer forintért) talán észszerűtlenül drágának tűnik, de ha úgy gondolkodunk, hogy a vásárlás alternatívája egy Taylor Swift-koncert átélésének, a 400 dollár így már ésszerű alternatívának tűnik

– fogalmazott Rolf Illenberger, a virtuális élmények létrehozásában jeleskedő müncheni VRdirect vezérigazgatója.

A BBC cikke szerint most, hogy a VR-headsetek egyre működőképesebbek és megfizethetőbbek, sokan úgy vélik a szakmában, hogy

a fő hiányzó összetevő egy olyan szoftver vagy tartalom, amely annyira népszerű, hogy az átlagembert egy új eszköz megvásárlására ösztönzi.

A 45 éves Emrich, aki a kiterjesztett valóság platformokért felelős igazgatójaként dolgozik, megjegyzi, hogy az Eras Tour koncertfilmet 2D-ben forgatták, nem VR kamerákkal, így inkább egy egyszerű moziélményt nyújtana, mint valós koncertélményt. Hozzáteszi, hogy egyelőre nincs megerősítve a projekt, de a rajongók lelkesedése reményre ad okot.

Taylor Swift Sao Paulóban Kép: Getty Images , Buda Mendes

A brit portálnak nyilatkozó VR-szakértő szerint az olyan koncertek esetében, mint Taylor Swifté, „az élmény magával ragadó”. Szerinte a rajongóik a lehető legjobban szeretnék átélni a koncertet, és ezt a VR már képes biztosítani.

Sportélmény < koncertélmény

Az iparág korábban is próbált tömeges érdeklődést kiváltani élő sportesemények közvetítésével, de a sportrajongók körében nem hozta azt a lelkesedést, amit vártak, azt állítják, hogy

a koncertek jobban megfelelnek ennek a műfajnak.

A Forbes 2023-as legbefolyásosabb nőinek listáján Taylor Swift az ötödik helyre került, nettó 1,1 milliárd dolláros vagyonával, mindemellett, a gazdaság befolyásolása miatt is elismerték a Daily Mail szerint. 66 koncertjével közel 850 millió dolláros bevételt termelt csak az Egyesült Államokban.

Jól jártak a stábtagok is A nagy bevétel bőkezűséggel is jár. Swift július végi döntése, hogy megosztja nyereségét az Eras stábjával, mindenkit megdöbbentett: 55 millió dollárt költött bónuszokra a háttértáncosoktól kezdve a hangtechnikusokon át a teherautó sofőrökig. A Northeastern Global News szerint csak a sofőrök 100 ezer dollárt (körülbelül 35 millió forintot) kaptak Swifttől.

Az egyes városokra gyakorolt gazdasági hatása is jelentős: a rajongók ugyanis átlagosan 1300 dollárt, azaz majd félmillió forintot költöttek szállásra, élelmiszerre és egyéb kiskereskedelmi termékekre a denveri koncertek alatt, ezzel 140 millió dollárral gyarapítva Colorado állam GDP-jét.

Az U.S Travel Association szerint turnéja több mint 5 milliárd dollárral járult hozzá az államok gazdaságához.

Nagyon tehetséges előadóművész, ugyanakkor okos üzletasszony is

– mondta Swiftről Alicia Modestino, a Northeastern University docense.

Az énekesnő Eras turnéjának amerikai állomásain – amely augusztus 9-én ért véget a kaliforniai Inglewoodban – átlagosan közel 54 ezer rajongó vett részt. A rajongók által a Ticketmasteren fizetett átlagos jegyár 254 dollár (mintegy 94 ezer forint), míg a viszonteladói árak több ezer, akár több tízezer dollárra is felszöktek. A Bloomberg szerint minden egyes Eras-koncert 13 millió dollár körüli bevételt hozott, így Swift az első 22 koncert után több mint 300 millió dollárt keresett.

Bevételi rekordot dönthet az Eras-turné

A koncertek mellett a turné a szponzorokból és a különböző merchök (a turné kiegészítő termékei, szolgálatatásai) eladásából is hoz bevételt, így a Forbes szerint Taylor jó úton halad afelé, hogy megelőzze Elton Johnt, aki búcsúzó Yellow Brick Road turnéjával 939 millió dollárt keresett, ami az eddigi világrekord.

Az Eras gazdasági hatása is jól érezhető a turnét érintő városokban.

A chicagói turisztikai és kongresszusi iroda bejelentette, hogy a város júniusban rekordot döntött a foglalt szállodai szobák tekintetében – közel 97 százalékos telítettség volt –, ami részben annak köszönhetően, hogy Swift három éjszakán át játszott az ott lévő Soldier Field stadionban.

Cincinnati gazdasága is fellendült amikor az énekesnő megérkezett a városba, Las Vegasban pedig nem a szerencsejátékok, hanem Swift jelenléte pörgette a turizmust.

A turné még a foglalkoztatást is megtolta: Swift hatnapos koncertezése Los Angelesben egyes becslések szerint annyi bevételt hozott, hogy 3300 új munkahelyet tudott finanszírozni.

Mindent vesznek, ami Taylor Swift A már készen megvásárolható merchök mellett a rajongók is alkotnak: minden Swiftie számára alapvető tartozék néhány – vagy néhány tucat – barátságkarkötő viselete, amikkel a koncerteken kereskednek. Az ékszerek, amelyeket Swift „You're On Your Own Kid” című dalszövege ihletett, gyakran kézzel készülnek, és népszerű Swift-dalszöveg részletekkel látják el őket. Az egyik Etsy-árus, Kara White az év elején kezdte el készíteni a karkötőket az édesanyjával. Egyetlen nap alatt 1500 karkötő megrendelést kaptak, a Los Angeles-i koncert miatt. White és édesanyja idén körülbelül 15 ezer dollárt (több mint 5 millió forintot) kerestek a karkötők eladásával.

Bár Taylor volt a fő esemény, a rajongók a napokig tartó Swift-tematikájú programokból is kivették a részüket, amit rengeteg kisvállalkozó örömmel ki is használt. Voltak turné-ihlette fagylaltízek Pennsylvaniában, bonbonok Coloradóban és kávéfajták New Hampshire-ben. Washington államban a Neko Cat Cafe macskabarát „Taylor-hallgató partikat” szervezett – a The Washington Post szerint a kisvállalkozás több mint 3000 dollárt (több mint 1 millió forintot) keresett.