Az egyes államok között jelentős eltérések vannak a megengedett sebességhatárokban, összességében azonban még így is jóval alacsonyabb tempóval lehet szabályosan közlekedni, mint Európában. Missouri államban például a felső limit 70 mérföld/óra – 113 km/óra – azonban ez változhat a közeljövőben – írja a vezess.hu.

Jamie Burger helyi szenátor olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely egyes útszakaszokon 75 mérföld/órára – 121 km/óra – emelné a felső limitet. A kezdeményezés indoklása nem elsősorban a számok körül forog, sokkal inkább azon az érvelésen alapul, hogy a járműtechnológia az elmúlt években jelentősen fejlődött.

A javaslat támogatói szerint a modern autók fejlett biztonsági rendszereiknek és stabilabb futóművüknek köszönhetően nagyobb sebességnél is kiszámíthatóan és biztonságosan vezethetők, így a jelenlegi korlátozások már nem feltétlenül tükrözik a valós közlekedési kockázatokat.

A hír komoly vitát váltott ki. Sok autós úgy véli, hogy a forgalomban már most is rendszeresen átlépik a sebességhatárokat, ezért a módosítás csupán a valóságot igazítaná a szabályokhoz, komolyabb következmények nélkül. Az állami közlekedési hatóságok azonban óvatosabbak: szerintük a balesetek nagyjából harmada a gyorshajtáshoz köthető, így a limit emelése további kockázatokat hordozhat.

A törvényjavaslat a Carscoops szerint már hivatalos eljárásban van, és ha nem akad el a folyamat során, akár már idén augusztusban életbe léphet.