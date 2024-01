Zabiullah Amiri, az észak-afganisztáni tartomány tájékoztatási osztályának vezetője azt mondta: „Lezuhant egy repülőgép, de a helyszínt nem pontosították”. Hozzátette: „A falusiak értesítettek minket”.

Badaksan tartomány Tádzsikisztánnal, Kínával és Pakisztánnal határos. A baleset a tartomány egy nehezen megközelíthető hegyvidéki területen történt, amelyet a Hindukus hegyvonulat szel át, több mint 7 ezer méter magas csúcsokkal.

Two Russian VIPs and 4 crew died in a Dassault Falcon 10 private plane crash in Afghanistan while on the way from Gaya, India to Moscow, Russia.

The plane was registered to a Russian company "Athletic Group."

Identities of the VIPs not yet published.

