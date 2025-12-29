Oroszország hétfőn azzal vádolta Ukrajnát, hogy az éjszaka folyamán 91 drónt lőtt ki Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen, és figyelmeztetett, hogy Moszkva felülvizsgálja álláspontját az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon.

Az éjszaka folyamán „a kijevi rezsim 91 drónnal terrortámadást indított Vlagyimir Putyin elnök állami rezidenciája ellen”

– közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Telegramon, figyelmeztetve a „megtorlásra”.

Zelenszkij tagadta az orosz vádakat, hogy Kijev megtámadta volna Putyin rezidenciáját. Az ukrán elnök hétfőn elítélte Moszkva „hazugságát”, miután az orosz külügyminiszter azzal vádolta meg Kijevet, hogy éjszaka drónokat lőtt ki Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen.

„Egy újabb hazugság az Orosz Föderációtól”

– közölte az ukrán vezető, úgy vélte, hogy Moszkva „egyszerűen előkészíti a terepet a csapások végrehajtásához, valószínűleg a főváros és valószínűleg a kormányzati épületek ellen”.

A Fehér Ház közlése szerint ugyanakkor Trump „pozitív” telefonhívást folytatott Putyinnal a Zelenszkijjel való találkozója utáni napon – írta meg a francia Le Figaro.