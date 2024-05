A politikai légkör mindenütt kifejezetten kedvező a radikális jobboldali pártok és politikusok számára. Az Egyesült Államok polgárai ugyanolyan mértékben pesszimisták, mint a más országokban élők. A világ vezető hatalma már nem különbözik másoktól az elittel szembeni ellenségesség, vagy az erős vezetőre való vágy terén sem.

A populisták választásról választásra erősödnek. Jól szerepeltek Portugáliában, Szlovákiában és Hollandiában, ahol Geert Wilders győzelemre vezette pártját. Júniusban az Európai Parlament is jobbra tolódhat, ami a klímapolitika és Ukrajna ügyében is jelentős változást eredményezhet – írja a The New York Times elemzője, David Brooks.

A populisták sikere várható a franciáknál, olaszoknál, osztrákoknál, belgáknál, cseheknél, magyaroknál, hollandoknál, lengyeleknél és szlovákoknál. Előreláthatólag ilyen értékrendű pártok futnak be a második vagy a harmadik helyen még kilenc másik tagállamban, köztük a németeknél és a spanyoloknál is.

A Medián április végi felmérése szerint Orbán Viktor pártja a választani tudó biztos szavazók voksainak közel a felét (46 százalék) megkapná, ami legalább tíz mandátumot érne az Európai Parlamentben. A biztos szavazók 24 százaléka a Tisza Pártra voksolna, így egyértelműen Magyar Péter pártja a legerősebb ellenzéki alakulat.

A populista pártok az idősek és a kiábrándultak mellett a fiatalok táborában is aratnak. Azaz a lendület az ő oldalukon van.

Donald Trump kis előnnyel ugyan, de vezet Joe Biden előtt a kulcsállamokban. Viszont a közvélemény kutatások azt támasztják alá, hogy nem szabad Amerikát önmagában nézni, mert hogy ki lesz a befutó a Fehér Házban, azt a nemzetközi fejlemények is befolyásolják.

„Azaz a helyzet olyan, mint mondjuk, 1989-ben, amikor az események sorozata hasonló változásokat idézett elő egy sor nemzetnél. Csak most az a különbség, hogy korábban terjedt a szabadság, a demokrácia, a liberális értékrend, most azonban visszaszorulóban van” – állapítja meg a szerző.

David Brooks szerint az idei választásokat az nyeri meg, aki a változást képviseli: „A populisták a rendszerek lebontását ígérik. A liberálisoknak viszont átfogó és konstruktív módon kell érvelniük azok megváltoztatása mellett.”