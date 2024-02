Mindeközben folytatódik a matekozás a kancellárián, ahol továbbra sem tudják, miből fogják előteremteni azt az 56 milliárd eurós hiányt, amellyel Németország védelmi költségvetése néz szembe – közölte a Süddeutsche Zeitung . Mint megírtuk , a romló gazdasági teljesítmény miatt óriási összeomlás fenyegeti a hadsereget, ahol 2028-ig kimerül a működést jelenleg finanszírozó, speciális pénzügyi alap. A Bundeswehrnek azonban ezt követően is óriási pénzekre lesz szüksége fegyverekre, lőszerekre és felszerelésekre, amihez a hazai költségvetési kiadásokon túl újabb európai hitelre lehet szükség. A jelentős haderőfejlesztésben gondolkodó Németország ugyanakkor elkötelezetten segíti Ukrajnát az orosz invázió alatt, az USA után a második legnagyobb finanszírozója Kijevnek. Ennek érdekében erőn felül, a lakosság és a gazdaság terhére is vállalták a támogatást a 2024-es szövetségi költségvetésben. Boris Pistorius a Szász-Anhalt és Brandenburg határán fekvő Klietz katonai bázison pénteken azt is közölte: a szövetségi kormány kívánsága szerint meghosszabbítják az eddig mintegy húszezer ukrán katona németországi kiképzési programját 2025-re is, mert „ez az Európai Unió küldetése”.