A gyűlölet, a propaganda és a közösségi médiában megjelenő álhírek táplálják a szélsőségesek indulatait, akik közül ketten Düsseldorfban terveztek merényletet elkövetni december elsején.

A Hamász radikális palesztin szervezet októberi, izraeli terrortámadása következtében jelentősen megnőtt a zsidó és izraeli emberek, intézmények, valamint a Nyugat egésze elleni terrortámadások potenciális veszélye – közölte legfrissebb elemzései alapján a titkosszolgálatokat és terrorelhárítókat tömörítő Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal szerdán Németországban.

Megállapították: a legnagyobb veszélyt ugyanakkor nem a Hamász vagy az Irán-barát Hezbollah támogatói jelentik az országban, mivel ők legalább visszatartják magukat a nyilatkozatoktól. Hanem inkább az olyan terrorista csoportok fokozzák a kockázatot, mint az Al-Kaida vagy az „Iszlám Állam”.

Ezeknek a csoportoknak egyre inkább sikerül elsősorban fiatalokat uszítani azzal, hogy a polgári áldozatokat és a palesztin területen uralkodó humanitárius vészhelyzetet egy feltételezett muszlimellenes nyugati stratégia részeként ábrázolják.

Bonyolult a fenyegetettségi helyzet

Az Oe.24 által idézett szövetségi jelentés kitér rá, hogy a terrorveszély azért is kritikus, mert közben más területeken is nagy a feszültség az országban. Az előző évekhez képest rekordszinten van a politikai indíttatású bűncselekmények száma, ahol az úgynevezett Reichsbürger miliőjében történt razziák és letartóztatások, valamint az erőszakos jobboldali szélsőségesek felkutatása csak két példa arra, hogy jelenleg még mi foglalkoztatja a német Alkotmányvédelmi Hivatalt és a rendőrség állambiztonsági osztályait.

Jelenleg összetett és feszült fenyegetettségi helyzettel állunk szemben a párhuzamos válságok miatt, amelyet tovább súlyosbítanak a Hamász barbár bűnei

– fogalmazott Thomas Haldenwang, a hivatal elnöke, hozzátéve, hogy a terrorveszély valós és nagyobb, mint valaha, mert szerinte Németországban bármikor végrehajtható iszlamista támadás.

Célba vették a tömegközlekedést és a vásárokat

A német titkosszolgálatok állandóan figyelik a dzsihadisták támadásaira való felszólításokat, és vizsgálják az Al-Kaida és az IS terrorcsoportok kötődését a közel-keleti konfliktushoz, amely egyfajta „húzóeffektust” idézett elő.

A legnagyobb kockázatot többek között az egyedül cselekvő elkövetők radikalizálódása jelenti, az ilyen személyek ugyanis jellemzően egyszerű eszközökkel támadhatják meg az úgynevezett puha célpontokat.

A biztonsági hatóságok úgy vélik, hogy a „puha célpontok” elleni támadások közé tartozhatnak például a tömegközlekedés elleni késes támadások, illetve a tömegek elleni támadások mozgó autókkal, vagy akár a karácsonyi vásárokon és a sportrendezvényeken elkövetett merényletek.

Pénteken lecsaptak volna Düsseldorfban Egy konkrét eset máris félelmet kelt a németekben, mivel a jelek szerint a szélsőséges iszlamisták célba vették a karácsonyi vásárokat. Kedden őrizetbe vettek egy 15 éves fiatalt Düsseldorfban, akit Anis Amri iszlamista bérgyilkos 2016. december 19-én teherautóval elkövetett, berlini terrorcselekménye ihletett meg. Emlékezetes: a 2016-os támadásban a bűnöző behajtott a berlini Breitscheidplatz karácsonyi vásárába, ahol tizenkét embert megölt, ötven embert megsebesített, néhányukat súlyosan. A Berliner Morgenpost úgy értesült: a héten egy Telegramon közzétett video alapján kapcsolták le a 15 éves afgán bevándorlót a rendőrök, mert a felvétel tanúsága szerint „szent háborúra” szólított fel, és december 1-jére terrorista indíttatású merényletet jelentett be – lehetséges célpontként karácsonyi vásárt, zsinagógát vagy sztriptízbárt említett Düsseldorfban. A WDR információi szerint a gyanúsított nem egyedül tervezte elkövetni a támadást, hanem egy 16 éves, brandenburgi-wittstocki orosz fiatalemberrel, akit az IS szimpatizánsaként tartanak számon. A letartóztatottak információt cseréltek egy kölni iszlamista terrortámadásról is, amelyben gyújtószerkezetekről és teherautóról volt szó.



Bomlasztanak a szélsőségesek

Az Alkotmányvédelmi Hivatal elemzése szerint a dzsihadista spektrumon túl az is gondot jelent, hogy a nyilvános beszédekben, illetve a közösségi médiában megnőtt az olyan polémiák száma is, amelyek a muszlimokat és a palesztinokat a Nyugat áldozataiként állítják be, és gyakran egyértelműen antiszemita hozzászólásokat tartalmaznak.

A hatóságok az iszlamisták mellett a palesztin szélsőségeseket, a török ​​jobboldali szélsőségeseket, valamint a német és török ​​baloldali szélsőségeseket látják agitátornak és „mozgósító hajtóerőnek” ebben a helyzetben.

Mint kiderült, a palesztinpárti tüntetések résztvevőinek többsége nem szélsőséges, igaz viszont, hogy a szélsőségeseknek mindig sikerül gyűlöletüzeneteket terjeszteni az ilyen eseményeken, amellyel a feszültségek eszkalációját okozzák.

A német jobboldali szélsőségesek a muszlimok és migránsok ellen agitálnak, a baloldaliak körében pedig megfigyelhetők az Izrael-párti és a Palesztina-párti álláspontok is.

A helyzetet pedig rontják azok a külföldi állami szereplők, akik kihasználják ezt a hangulatot, vagy akár meg is próbálják erősíteni, amely szándék valószínűleg elsősorban a propagandáról, és a társadalomban nyugtalanságot okozó hangulatok megerősítéséről szól – jegyezte meg a terrorelhárítók vezetője, aki ezzel kapcsolatban konkrét államokat nem nevezett meg.