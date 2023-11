Németország nagy múltú édeséggyártója, az 1978-ban alapított Lambertz pékáru birodalom vezetője fontolgatja, hogy áttelepíti a cégét olyan országba, ahol kedvezőbb a gazdaságpolitika. „A szívem Németországhoz kötődik, ám a szövetségi kormány olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik a középvállalatokat. A politika egyre nehezebbé teszi a működést, például a Lambertz-csoport előállítási költségei sokkal magasabbak itt, mint más országokban. Ha a fejlemények továbbra is rossz irányba mennek, döntést hozok – mondta Herman Bühlbecker tulajdonos a Bunte magazinnak. A mézeskalácsokat, Stollent és más, hagyományos süteményeket gyártó, 600 millió eurós cég mintegy 3500 embert foglalkoztat, és a karácsonyi sütemények világpiacán vezetőnek számít. Kivonulása újabb érvágást jelentene az élemiszeriparban, Bühlbecker szerint mégis komoly ok van az aggodalomra. Szerinte a német politikusok tudatosan elfogadják, hogy „valami el fog pusztulni egy új világ felépítése érdekében”. Baljós gondolatait több kutatás és adat mellett az is megerősíti, hogy az úgynevezett „Családi vállalkozások országindexe” legutóbb jelentősen lemaradt a németeknél – a 21 vizsgált ország viszonylatában a legnagyobb európai gazdaság csak a 18. helyen áll. A Süddeutsche Zeitung eközben arról ír , hogy jelentős napelemet gyártó cégek is azt fontolgatják, hogy az USA-ba helyezik át a gyártási kapacitást, mert nem érzik a politikai támogatást a további németországi működéshez.