Mielőtt azt gondolnánk, hogy a legújabb divathóborttal van dolgunk, idézzük rögtön a nagy J.P. Morgant: „A milliomosok nem használnak asztrológiát, a milliárdosok igen.” Az 1960-as évek elején a Merrill Lynch egyik kereskedője, Arch Crawford, egy, a The Wall Street Journalben megjelent cikk elolvasása után kezdte el vizsgálni az asztrológia piaci előrejelzésekben rejlő lehetőségeit. Kezdetben szkeptikus volt a módszerrel kapcsolatosan, amely numerikus értékeket rendelt a bolygópozíciókhoz. Crawford aztán történelmi adatokon tesztelte a modellt, és lenyűgözte annak pontossága. Elkezdte integrálni az asztrológiát a hagyományos technikai elemzésbe, amivel jelentős piaci elmozdulásokat jósolt meg. 1977-ben Crawford teljes munkaidős asztrológiai kereskedési tanácsadóvá vált, és elindított egy hírlevelet, melynek ma is többezer előfizetője van világszerte, jobbára brókerek olvassák. Crawford pontossága – különösen az 1987-es, 1994-es, 2002-es és 2008-as jelentős piaci összeomlások idején – tovább erősítette hírnevét. Mindez ahhoz vezetett aztán, hogy a kereskedők elárasztották az amerikai obszervatóriumok weboldalait a Nappal kapcsolatos adatokra vonatkozó kérésekkel, különösen hétfőnként.

Több tanulmány is készült aztán, amely a naptevékenység és a piaci helyzet közötti lehetséges korrelációkat vizsgálta, azonban ezek semmilyen értékelhető eredményt nem tudtak felmutatni.

A pénzügyi asztrológiát a főáramú pénzügyi intézmények és az akadémiai világ is széles körben elutasítja az empirikus alátámasztás hiánya miatt és arra hivatkozva, hogy véletlenszerű adatok és egyezések is képesek olyan eredményeket produkálni, amelyek látszólag alátámasztják a pénzügyi asztrológia által talált mintázatokat, amelyekben a fogékony emberek könnyen téves összefüggéseket láthatnak.

Hogy mik is ezek, ezt pár példával illusztrálnánk.

Sokan hisznek abban például, hogy Merkúr retrográd idején a piacok hajlamosak volatilisek lenni, ami hirtelen zuhanáshoz vagy váratlan fordulatokhoz vezet. Véleményük szerint ezt támasztja alá, hogy a 2016-os Brexit-szavazás és több tőzsdei összeomlás is éppen a Merkúr retrográd fázisai alatt történt. A Szaturnusz retrográd is gyakran gazdasági lassulásokat, recessziókat és piaci korrekciókat indít el szerintük, a 2008-as globális pénzügyi válság is pont akkor történt ugyanis, amikor a Szaturnusz a Szűz jegyén haladt át. De a piacok gyakran rendkívül volatilisek napfogyatkozások idején is, a napkitörések néhány nappal később szintúgy fokozott volatilitást és devizaárfolyam-ingadozást válthatnak ki ezen elmélet szerint. Több Bitcoin-áremelkedés pedig akkor következett be, amikor a Mars a Kos jegyében volt. A mindezekkel kapcsolatos erőteljes kétely nem csökkentette a pénzügyi miszticizmus vonzerejét, mint alább látjuk, sok befektető fordul jósnőkhöz, hogy a kozmosz erejével legyen mihamarabb dúsgazdaggá.

A céghoroszkóp is esszenciális lehet – azt állítják legalábbis

A modernkori iparág egyik leghíresebb jövendőmondója az egykori hedge fund elemző Hae Jun Jeon, aki a koronavírus-járvány alatt kezdte el felturbózni a pénzügyi elemzéseket spirituális jóslatokkal. A tarot-kártyával végzett pénzügyi tanácsadás virális tartalom lett a TikTokon, a 2020-as Fox News interjúja után ez lett a főállása és már várólistája van. Cége, a Pheydrust asztrológiában, Feng Shuiban és numerológiában jártas szakemberekkel dolgozva diagnosztizálja az ügyfelek energetikai és pénzügyi vakfoltjait; brókerekből, vállalkozókból és kockázati tőkebefektetőkből álló ügyfélköre egyetlen személyes jóslatért akár 10 ezer dollárt is hajlandó fizetni.

Jeon azt mondja, a jóskártya hatásosságát igazolja az is, hogy egyszer egy cégalapítónak azt a tanácsot adta, hogy utasítson vissza egy 20 millió dolláros ajánlatot, amely később 50 millió dollárra nőtt, és ő maga is vásárolt már két házat csakis a számmisztikának köszönhetően. Szerinte a hagyományos pénzügyi megközelítés nem veszi figyelembe azokat a „láthatatlan erőket”, amelyek formálják az emberek pénzhez fűződő viszonyát. A TikTokon egyébként az olyan hashtagek, mint például a #moneyspells (amit fordítsunk mondjuk pénzügyi varázsigéknek) már milliárdnyi megtekintést gyűjtöttek össze, az ebben a vagyonosodási irányban hívők szerint azonban a ráolvasások, csakrák és holdciklusok mellett a horoszkópok is nagyon fontosak.

Ezzel ért egyet Natalia Benson, a Magical Women&Money alapítója is, aki a hozzáfordulók „pénzügyi alaprajzaiban” azt tanulmányozza, hogy az illető születésekor hol helyezkedett el a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz. A pénzügyi miszticizmusban hívők szerint azonban nem csak az az esszenciális a gazdaggá váláshoz, hogy miként néz ki mondjuk az ügyvezető személyes asztrológiai képlete. Véleményük szerint ez persze segít megérteni, mik az igazi problémák a pénzszerzéssel, de a cégnek is szüksége lehet egy ilyesfajta átvilágításra, mert a vállalat cégbejegyzésének időpontja szerinti bolygóállás alapján kell alakítani a befektetéseket és értékesítéseket.

A rendszerben csalódás az egyik legfontosabb hajtó tényező

Érdekes megnézni, hogy elsősorban kikből lesznek a pénzügyi asztrológia és a befektetési mágia hívei. A kutatások azt mutatják, hogy a kiábrándult fiatalok egy fontos csoport. Sok millennial és Z-generációs követte ugyanis a hagyományos forgatókönyvet: diplomát szerzett, elkezdett keményen dolgozni, és mindent megtesz, amiről azt hallotta, hogy anyagi stabilitáshoz vezet. Mégsem lehetnek biztosak soha, hogy megmarad-e az állásuk, nem engedhetnek meg maguknak egy saját ingatlant, hatalmas a diákhitel-adósságuk. Jeon szerint amikor az ember egzisztenciális válságban van, és azt látja, hogy a kormányzat ennek mérséklésére nem tesz semmit, akkor elkezd válaszokat keresni máshol, és a miszticizmus, a mágia és a vallás felé fordul.

A havi tagságos, akár 1500 dollárba is kerülő asztrológiai coaching „szokatlan pénzügyi tanácsokat ad szokatlan gazdasági időkben”. Fontos célcsoportok továbbá a nők és a nembináris emberek, akiknek keményebben kell küzdeniük a pénzügyi biztonságért, és akiknek „az érzelmi feltárás a hiányzó darab egy olyan rendszerben, amely patriarchális elképzelésekre épül, és a pénzt pusztán matematikainak tekinti” – írja a Marie Claire magazin ausztrál kiadása. Nem véletlen, hogy a pénzügyi spiritiszták nagy többsége is nő, akik könnyebben kapcsolatot tudnak teremteni ezekkel az ügyfelekkel.

Jelen cikkünkben fontosnak tartottuk azt hangsúlyozni, hogy a téma mindenféle diszciplináris alapot nélkülöz az asztrológia széleskörben áltudományosnak tartott volta miatt, azonban az egyéni fejlődéstörténetek a financiálisan sérülékenyebb közösségeknél meggyőzőbbek tudnak lenni, mint a gazdaságilag kifejezetten sikeres csoportoknál. A TikTokon @blonderichwitch néven működő Stefaniya Nova ”pénzügyi boszorkány” is sokak számára vonzó módon írja le napi rutinját. „Miután 8:30-tól 9 óráig átnézem a piacot, és kiválasztom azt a részvényt, amellyel aznap kereskedni fogok, húzok egyetlen lapot, hogy megerősítse a döntésemet vagy útmutatást adjon. Ma a Kelyhek Ászát húztam, ami a bőséget jelképezi; ez megadta a szükséges megerősítést ahhoz, hogy bízzak a stratégiámban” - írja egy videója alapján a Fortune magazin. Novát egyébként nem érdeklik a módszere kritikusai. Vannak, akik a piac gyertyadiagramjainak elemzésében látják a siker kulcsát, szerinte azonban a sikeres tőzsdei kereskedés záloga a kártyapakli.

A szerző luxusszakértő, az Index munkatársa.