Izrael üzenetben tájékoztatta több arab ország vezetőit is arról, hogy egyfajta pufferzóna, ütköző zóna létrehozását tervezi a Gázai övezet határán. Mindezt azért fontolgatja, hogy ezzel is megelőzze a jövőbeli lehetséges támadásokat – számolt be a Reuters.

A hírügynökség szerint Izrael üzenetét megkapta:

Egyiptom;

Jordánia;

az Egyesült Arab Emírségek;

Szaúd-Arábia;

valamint Törökország.

„Izrael ütközőzónát akar kialakítani a Gázai övezet és Izrael között, hogy megakadályozza: a Hamász vagy más fegyveresek beszivárogjanak és ismét meglepetés szerűen megtámadják Izraelt" – nyilatkozta a lapnak egy magas rangú biztonsági tisztviselő.

A Gázai övezeten belüli ütközőzóna terveit izraeli források is megerősítették a The Times of Israelnek, akik arra hivatkoztak, hogy ez színtisztán biztonsági, nem pedig politikai intézkedés.

Izraelben intenzív tárgyalások folynak arról, hogy milyen legyen a Gázai övezet, ha a háború véget ér. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök például november elején arról beszélt, hogy Izraelnek a harcok befejezése után határozatlan időre át kell vennie a Gázai övezet biztonságát.

Joe Biden amerikai elnök szerint a Hamászt teljesen el kell pusztítani, ám azt nagy hibának tartaná, amennyiben Izrael megszállná a Gázai övezetet.