A NetBlocks globális internetfigyelő szervezet azt jelentette, hogy Iránban, ahol még decemberben 28-án tüntetések törtek ki, 84 órája egyáltalán nem működik a lakosági internetszolgáltatás - írta az MTI.

A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából.

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása érdekében, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

Iránban két hete zajlanak a tüntetések az ország vezetése ellen. A hatóságok erőszakkal lépnek fel az utcákra vonuló emberekkel szemben, és az internetet is lekapcsolták, a lakosság nem tud online kommunikáln, nehéz információkat szerezni a valódi helyzetről. A 85 millió lakosú közel-keleti országban a hétvégi megmozdulások kiemelkedő részvétellel zajlottak, és a két hét eseményei közül a legintenzívebbnek számítottak.