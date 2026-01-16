Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Közel-Keletre vezényelte – írja az Index.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is felvetette annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat vérontás megakadályozására. Bár konkrét katonai akció eddig nem történt, Washington láthatóan növeli erőit a térségben.

Információk szerint a USS Abraham Lincoln atomreaktorral hajtott repülőgép-hordozó és kísérő hajói a Dél-kínai-tengerről a Közel-Kelet felé tartanak.

A Der Spiegel szerint körülbelül egy hét múlva érkezik meg az USS Abraham Lincoln a Közel-Keletre, fegyvereket és védelmi felszereléseket is szállítanak a régióba, valamint további harci repülőgépeket is a térségbe telepíthetnek. A Pentagon hivatalosan nem erősítette meg a hadihajó áthelyezését, ugyanakkor Donald Trump az elmúlt hetekben többször is katonai fellépéssel fenyegette Iránt.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának New York-i ülésén Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is élesen fogalmazott, hangsúlyozva: Trump „cselekvő ember”, aki nem elégszik meg üres szavakkal. „Egyértelművé tette, hogy minden lehetőséget megfontolnak a mészárlás befejezése érdekében” – tette hozzá.

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai nyomásgyakorlás eredményeként Irán állítólag 800 tervezett kivégzést törölt. Karoline Leavitt szóvivő azonban nem árulta el, milyen forrásokra alapozzák ezt az információt. Trump korábban annyit mondott, hogy „nagyon fontos források” tájékoztatták az iráni helyzetről.