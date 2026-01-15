Sorra figyelmezteti állampolgáraikat az európai országok, hogy mielőbb hagyják el Iránt.
Nagy-Britannia már fel is függesztette teheráni nagykövetségének működését és evakuálta a diplomáciai képviselet személyzetét.
A londoni külügyminisztérium szerda késő esti tájékoztatása szerint az Iránban kialakult biztonsági helyzet miatt a brit kormány elővigyázatossági megfontolásokból átmenetileg kivonta a teheráni nagykövetség személyi állományát, és a képviselet "távmunka" formájában folytatja tevékenységét. A tárca ismertetése nem tér ki arra, hogy a nagykövetségi dolgozók hova távoztak Iránból.
A minisztérium hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az iráni helyzet gyorsan eszkalálódhat, és ez jelentős kockázatokkal jár.
A nyilatkozat felszólítja a brit állampolgárokat, hogy semmilyen okból ne utazzanak Iránba, mivel a brit kormány jelenleg csak rendkívül korlátozott segítséget tud nyújtani az Iránban tartózkodóknak, nincs lehetőség személyes konzuli segítségnyújtásra semmiféle veszélyhelyzetben, és London nem tud segíteni azokon, akik Iránban bajba kerülnek.
A brit külügyminisztérium felidézi, hogy Iránban számos helyen tiltakozó megmozdulások zajlanak, erőszakcselekményekről és halálesetekről érkeznek jelentések, a távközlés országszerte akadozik, az internethozzáférést az iráni hatóságok komoly mértékben korlátozzák.
A tárca szerint a brit állampolgároknak az őrizetbe vétel és a hatósági kihallgatás nagyon magas kockázatával kell számolniuk még akkor is, ha távol maradnak a tiltakozó megmozdulások helyszíneitől. A brit útlevél birtoklása önmagában is okot szolgáltathat az iráni hatóságoknak a brit állampolgárok fogva tartására - fogalmaz a londoni külügyi közlemény.
Olaszország, Spanyolország és Lengyelország külügyminisztériuma is utazási figyelmeztetést adott ki szerda este, és felszólította állampolgárait, hogy biztonsági aggályok miatt hagyják el Iránt.
Az olasz külügyi tárca közlése szerint mintegy 600 olasz állampolgár tartózkodik az Iszlám Köztársaságban, a többségük a főváros, Teherán térségében.
"Az olasz fegyveres erők több mint 900 tagja tartózkodik a térségben, közülük 500-an Irakban, 400-an pedig Kuvaitban" - ismertette tovább a tárca, hozzátéve, hogy óvintézkedéseket hoztak a katonai személyzet védelmére.
A lengyel külügyminisztérium az X-en közzétett figyelmeztetésében azt sürgette, hogy a lengyel állampolgárok haladéktalanul hagyják el Iránt, és "nem tanácsolja az utazásokat" az országba.
Spanyolország külügyminisztériuma hasonló figyelmeztetést adott ki.
Németország légiforgalmi navigációs figyelmeztetést (NOTAM) tett közzé a német légitársaságok számára az iráni légtér elkerülésére - ismertette a légi forgalmat nyomon követő Flightradar24 portál.
Az Austrian Airlines osztrák légitársaság óvintézkedésként csütörtöktől - egyelőre január 19-ig terjedő hatállyal - csak nappal repül Tel-Avivba. "A jelenleg dinamikusan változó biztonsági helyzet folyományaként mostantól elkerüljük az iraki és az iráni légteret" - tette hozzá az osztrák légitársaság.
A német Lufthansa hasonló közleményt adott ki.
Iránban december vége óta zajlanak kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés sokszor erőszakkal igyekszik fellépni. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat vérontás megakadályozására.
