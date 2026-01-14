Donald Trump beavatkozik az iráni eseményekbe, de a lépés mértéke és időzítése kérdéses – jelentette ki egy névtelenséget kérő tisztviselő. A Reuters szerint az Egyesült Államok arra kérte a személyzet több tagját, hogy távozzon a katari légibázisról. Az amerikai elnök kedden arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „nagyon kemény lépéseket fog tenni”, ha Irán kivégzi a demokráciapárti tüntetőket.

Most a hírügynökség azt tudta meg, hogy Teherán figyelmeztette a térség azon országait, amelyekben amerikai csapatok állomásoznak, hogy megtorolja, ha Washington beavatkozik az iráni tüntetésekbe.

Az amerikai lépés tervezett mértékéről és időpontjáról még nem nyilatkoztak.

Jogvédők szerint a tüntetések alatt több mint 2000 ember vesztette életét. A demonstrációk decemberben kezdődtek, akkor a szárnyaló infláció és a rial összeomlása miatt vonultak utcára, de azóta kiszélesedett, és széleskörű politikai változásokat követelnek. Hétfőn emellett kormánypárti megmozdulások is voltak Iránban.

Az iráni állami média szerdán arról számolt be, hogy a hatóságok őrizetbe vették a tüntetések több vezetőjét.

A gazdaságilag elmaradott tartomány egyike azon térségeknek, ahol a hetek óta tartó tüntetéssorozat legsúlyosabb összecsapásaira került sor a tiltakozók és a hatóságok között. A múlt héten a régió középső részén lévő Lordegán városában a biztonsági erők tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a norvégiai székhelyű Hengaw kurd jogvédő szervezet értesülése szerint többeket megöltek.

A tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét.