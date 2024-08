Robert F. Kennedy Jr. független elnökjelölt egy vasárnap délután a közösségi médiában közzétett videóban azt állította, hogy egy évtizeddel ezelőtt kidobott egy döglött medvét a New York-i Central Parkban.

Kennedy azt mondta, hogy nem ő ölte meg a medvét, csak az autójába tette azzal a tervvel, hogy megnyúzza, miután az egyik ismerőse korábban lelőtte. Azt is sugallta, azért meséli el a történetet, hogy megelőzze a New Yorker egyik készülő cikkét, amely ezt az esetet dolgozta volna fel.

A New York Times 2014 októberében számolt be arról, hogy a Central Parkban egy elhagyott kerékpár mellett találtak egy döglött medvét. A medve halálának körülményei, illetve az, hogy hogyan került a teteme New Yorkba, sosem került nyilvánosságra.

Leültette a medvét a parkban

Kennedy elmondta, hogy a Hudson-völgyben egy sólyomvadászat közben vette magához a döglött medvét, és azt tervezte, hogy hazaviszi, de a nap elhúzódott. Este egy New York-i steak house-ban vacsorázott. Ezután a repülőtérre készült,

de nem akarta a kocsijában hagyni a döglött medvét, ezért a parkban egy régi kerékpár mellé ültette, mondván, úgy gondolta, hogy illik a városban történt kerékpáros balesetek sorozatáról szóló elbeszélésbe.

Azt mondta, ideges volt, hogy a medvét hozzá fogják kötni, miután a hír minden tévécsatornán szerepelt. „Szerencsére a történet egy idő után elhalt, és egy évtizedig így is maradt, de a New Yorker valahogy most kinyomozta” – mondta Kennedy.

Ez a legújabb bizarr történet, amely Kennedyvel kapcsolatban eddig napvilágot látott, akinek a közvélemény-kutatásokban elfoglalt helyezése látványosan megingott, mióta Joe Biden elnök múlt hónapban kiszállt a versenyből. Az év elején olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Kennedy több mint egy évtizeddel ezelőtt egy válóper részeként tett vallomásában azt állította, hogy egy féreg megette az agya egy részét.