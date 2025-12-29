Miután élete egy részét Franciaországban tölti George Clooney amerikai színész, felesége, Amal Alamuddin Clooney és két gyermekük, francia állampolgárságot kaptak december 27-én, a francia honosítási rendelet értelmében. A rendelet a pár 8 éves ikergyermekeire is vonatkozik – írta meg a Le Monde.

Az amerikai színész és libanoni-brit felesége, aki hivatásos ügyvéd, életük egy részét Franciaországban töltik.

„Szeretem a francia kultúrát, a nyelveteket, még akkor is, ha négyszáz napnyi tanulás után is ugyanolyan rossz vagyok”

– nyilatkozta a színész és rendező az RTL-nek december elején.

A pár 2021-ben vásárolt egy provence-i vidéki házat és egy szőlőskertet Brignoles-ban, Var régióban. A helyszínt azzal magyarázták, hogy itt békében lehetnek, nem készítenek róluk és gyerekeikről lesifotókat.

Habár a Clooney család nem tölti minden idejét Dél-Franciaországban, ez a birtok „a legboldogabb hely számunkra” – jelentette ki a színész, aki Oscar-díjat nyert a Syriana (2005) című filmért.

Egy másik amerikai, Jim Jarmusch rendező pénteken a France Inter rádióban jelentette be szándékát, hogy francia állampolgárságot kérvényez. „Szeretnék egy másik helyet, ahová elmenekülhetek az Egyesült Államokból” – mondta, és hozzátette, hogy vonzódik a francia kultúrához.