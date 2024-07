A francia előrehozott választások első fordulóján magabiztos győzelmet aratott a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés . Ez azonban nem jelent semmiféle garanciát arra, hogy a vasárnap esedékes második fordulót követően kormányt is alakíthatnak. Kérdés az, hogy egyáltalán megkapják-e az abszolút többséghez szükséges támogatottságot. De az is, hogy ellenkező esetben maguk mellé tudnak-e állítani megfelelő számú képviselőt a jobboldalról. Ha a válasz mindkét kérdésre nem, szakértői kormány állhat fel.Egy arasznyira lehet mindössze Franciaország attól, hogy egy 28 éves politikus, Jordan Bardella legyen a miniszterelnöke. Ezzel ő lehet az ország valaha volt legfiatalabb kormányfője. A helyzet pikantériája, hogy 2024-ben ez már a második ilyen rekorddöntés lehet. Amikor Élisabeth Borne januárban lemondott a miniszterelnöki posztról, helyét az addigi oktatási miniszter, Gabriel Attal örökölte meg. A 34 éves politikus akkor szintén a valaha volt legfiatalabb francia kormányfőként debütált, most azonban szélsőjobboldali kollégája maga mögé utasíthatja.