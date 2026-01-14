Washingtonban kezd tárgyalni egymással JD Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter részvételével az Egyesült Államok, Dánia és a grönlandi kormány Grönland sorsáról.

Mint az már ismert, Grönland politikai vezetői és lakói is nyilvánosan elutasították Donald Trump amerikai elnök követelését, hogy az Egyesült Államokhoz csatolják a szigetet. Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök pedig kedden kijelentette: továbbra is Dániához karnak inkább tartozni. Emellett annak is hangot adott, aggódik, hogy az USA globális válságát idéz elő a szándékával – írja a 24.hu.

Donald Trumpot később megkérdezték, mit gondol a grönlandi kormányfő szavairól. „Nem értek vele egyet. Nem tudom, ki az. Nem tudok róla semmit. De ebből nagy gondjai lesznek” – fogalmazott az amerikai elnök a Guardian tudósítása szerint.

Szerdán sorra álltak ki az EU tagállamai a grönlandi kormány mellett. Franciaország bejelentette például, hogy konzulátust nyit Grönlandon, Boris Pistorius német védelmi miniszter pedig azt mondta, példátlan helyzetet teremtene a NATO számára, ha az USA bármilyen lépést is tenne Grönland megszerzése érdekében.

A Reuters szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az EU és Grönland között szoros kapcsolat áll fenn, és hogy a grönlandiak számíthatnak az EU támogatására.

Donald Trump szintén a szerdai napon közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az Aranykupola rakétavédelmi rendszer kiépítéséhez elengedhetetlen Grönland megszerzése az Egyesült államok számára. Bejegyzésében az amerikai elnök hangoztatta, hogy a Dániához tartozó sziget megszerzésének nemzetbiztonsági célja van, és a NATO-nak elöl kellene járnia annak érdekében, hogy az Egyesült Államok megkaphassa a területet – írja az MTI.

Hozzátette, szerinte ha nem az USA kapja meg a szigetet, akkor Kína vagy Oroszország fogja megszerezni. Úgy látja, a NATO sokkal félelmetesebbé és hatékonyabbá válna, ha Grönland az Egyesült Államok kezébe kerülne.