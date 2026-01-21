Az EP közgyűlése vitát folytatott azokról a jogalkotási javaslatokról, amelyek célja az amerikai árukra kivetett importvámok eltörlése, valamint az amerikai homárra vonatkozó nulla vámtétel fenntartása, amelyről eredetileg még 2020-ban állapodtak meg Trumppal. A javaslatokat a parlamentnek és az EU tagállamok kormányainak jóvá kell hagyniuk.

Az EP eredetileg január 26-27-én szavazott volna az álláspontjáról az ügy kapcsán, azonban ezt most elhalasztották – írja a Reuters.

A bizottság elnöke, Bernd Lange szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az új vámtarifa-fenyegetések meghiúsították a Turnberry-megállapodást, és hozzátette, hogy azt most további értesítésig felfüggesztik. Ez azonban a lap szerint kivívhatja Trump haragját, ami magasabb amerikai vámokat idézhet elő.