Az EP közgyűlése vitát folytatott azokról a jogalkotási javaslatokról, amelyek célja az amerikai árukra kivetett importvámok eltörlése, valamint az amerikai homárra vonatkozó nulla vámtétel fenntartása, amelyről eredetileg még 2020-ban állapodtak meg Trumppal. A javaslatokat a parlamentnek és az EU tagállamok kormányainak jóvá kell hagyniuk.
Az EP eredetileg január 26-27-én szavazott volna az álláspontjáról az ügy kapcsán, azonban ezt most elhalasztották – írja a Reuters.
Kapcsolódó
A bizottság elnöke, Bernd Lange szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az új vámtarifa-fenyegetések meghiúsították a Turnberry-megállapodást, és hozzátette, hogy azt most további értesítésig felfüggesztik. Ez azonban a lap szerint kivívhatja Trump haragját, ami magasabb amerikai vámokat idézhet elő.
Trump idejött, hogy a világ vezetőihez szóljon: „Európa nem a helyes irányba halad”Davosban az amerikai elnök egy tartalmilag karakteréhez illő, de az öreg kontinenst figyelembe véve kimértebb beszédet tartott. Az általa elfoglalni kívánt Grönlandról is megszólalt.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!