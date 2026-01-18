Donald Trump a Reuters hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államoknak akár nem is lenne szüksége a 2026-os félidős választások megtartására, tekintettel az általa elért eredményekre.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

ha belegondolunk, nem is kellene választást tartanunk.

Trump ugyanakkor elismerte, hogy aggódik a közelgő választások kimenetele miatt, és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a Republikánus Párt elveszítheti többségét a Képviselőházban vagy akár a Szenátusban is. Az elnök szerint a történelmi tapasztalatok sem kedveznek a hivatalban lévő elnök pártjának, mivel a félidős választásokon hagyományosan mandátumvesztés következik be.

A kijelentések élét később a Fehér Ház igyekezett tompítani. Karoline Leavitt szóvivő a Reutersnek azt mondta, hogy Trump megjegyzései nem szó szerint értendők, az elnök „viccelt”, illetve szarkasztikusan fogalmazott, és nem kérdőjelezte meg ténylegesen a demokratikus választások szükségességét.

A történelmi adatok ugyanakkor alátámasztják Trump aggodalmait. A Brookings Institution elemzései szerint a félidős választások során az elnök pártja szinte kivétel nélkül veszít helyeket a Képviselőházban. Ezzel párhuzamosan a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy jelenleg a demokraták mérsékelt előnnyel vágnának neki a választásoknak.

Trump korábban a republikánus törvényhozók előtt ennél jóval optimistább hangot ütött meg. Akkor azt mondta, hogy „epikus félidős győzelemre” számít, amely szerinte történelmi rekordot döntene, és megerősítené pártja kongresszusi pozícióit.

A demokraták eközben fokozott éberségre készülnek. A Szenátus demokrata kisebbségének vezetője, Chuck Schumer az Associated Press hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt, hogy pártja arra számít: Trump megpróbálhat beavatkozni a 2026-os félidős választások folyamatába. A Fehér Ház ezt a felvetést határozottan visszautasította, és „félelemkeltésnek” minősítette a demokrata politikus állításait.

Schumer ugyanakkor hangsúlyozta: a demokraták számára jelenleg szélesebb út nyílik a Szenátus többségének megszerzésére, mint azt korábban feltételezték.