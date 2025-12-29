Elérhető célnak tartja az ezer gól megszerzését Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja. A 40 éves, ötszörös aranylabdás klasszis vasárnap Dubajban vette át a legjobb Közel-Keleten játszó labdarúgónak járó díjat a Globe Soccer Awards elnevezésű gálán, és beszédében kiemelte, hogy néha nehéz folytatni a karrierjét, de motiváltnak érzi magát.

„Mindegy, hogy Európában vagy a Közel-Keleten játszom, mert továbbra is élvezem a futballt. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni az ezer gólt. Ha elkerülnek a sérülések, akkor egy-két éven belül megvalósulhat ez az álmom"

– fejtette ki a portugál csatár, aki szombaton két góllal segítette az al-Nasszrt a szaúdi bajnokságban, és klubjaiban, illetve a válogatottban így összesen 956 találatnál jár.

A 226-szoros válogatott Ronaldo nemrég közölte, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését az al-Nasszrnál.

Cristiano Ronaldo az idén is mindenkit felülmúlt arab csapattól kapott fizetésével, bevétele összesen 275 millió dollár, amivel vezeti a 2025 leggazdagabb sportolóinak listáját. A portugál támadó 220 millió dollárt kap az al-Nasszrtől, emellett további 50 millió folyt be egyéb üzleti tevékenységekből. Az elmúlt éveben új befektetésekkel bővítette portfólióját: beszállt a viselhető technológiát fejlesztő Whoop-ba, a porcelángyártó Vista Alegre-be, valamint a táplálékkiegészítőket kínáló Bioniq márkába. Áprilisban bejelentette, hogy filmstúdiót hoz létre közös vállalkozásban Matthew Vaughn-nal, a Kingsman-filmek írójával és rendezőjével.

Ronaldo bevétele a Forbes által valaha aktív sportolóra regisztrált harmadik legmagasabb összeg 1990 óta, és csak a bokszoló Floyd Mayweather előzi meg, aki 2015-ben 300 millió, 2018-ban pedig 285 millió dollárt keresett a Manny Pacquiao-val és Conor McGreggorral vívott óriásmeccseknek köszönhetően.

A top 50 sportoló között egyébként négyen hagyták már maguk mögött a harmincas éveiket. A csoport tagjai közé tartozik a 40 éves Cristiano Ronaldo, LeBron James és Lewis Hamilton – a Forma–1-es pilóta, aki idén a Mercedestől a Ferrariba igazolt –, valamint a golflegenda Tiger Woods, aki 49 éves.

A leggazdagabb sportolók közt egyébként olyat is találni, aki mindössze 100 ezer dollárt zsebelt be sportteljesítményével, ám mégis 20 millió dollár felett vitt haza. Mutatjuk az idei friss listát, és mellette sok érdekességet.

Kapcsolódó