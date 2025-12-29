Elérhető célnak tartja az ezer gól megszerzését Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja. A 40 éves, ötszörös aranylabdás klasszis vasárnap Dubajban vette át a legjobb Közel-Keleten játszó labdarúgónak járó díjat a Globe Soccer Awards elnevezésű gálán, és beszédében kiemelte, hogy néha nehéz folytatni a karrierjét, de motiváltnak érzi magát.

„Mindegy, hogy Európában vagy a Közel-Keleten játszom, mert továbbra is élvezem a futballt. Trófeákat akarok nyerni, és el akarom érni az ezer gólt. Ha elkerülnek a sérülések, akkor egy-két éven belül megvalósulhat ez az álmom"

– fejtette ki a portugál csatár, aki szombaton két góllal segítette az al-Nasszrt a szaúdi bajnokságban, és klubjaiban, illetve a válogatottban így összesen 956 találatnál jár.

A 226-szoros válogatott Ronaldo nemrég közölte, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését az al-Nasszrnál.

Cristiano Ronaldo az idén is mindenkit felülmúlt arab csapattól kapott fizetésével, bevétele összesen 275 millió dollár, amivel vezeti a 2025 leggazdagabb sportolóinak listáját. A portugál támadó 220 millió dollárt kap az al-Nasszrtől, emellett további 50 millió folyt be egyéb üzleti tevékenységekből. Az elmúlt éveben új befektetésekkel bővítette portfólióját: beszállt a viselhető technológiát fejlesztő Whoop-ba, a porcelángyártó Vista Alegre-be, valamint a táplálékkiegészítőket kínáló Bioniq márkába. Áprilisban bejelentette, hogy filmstúdiót hoz létre közös vállalkozásban Matthew Vaughn-nal, a Kingsman-filmek írójával és rendezőjével.

Ronaldo bevétele a Forbes által valaha aktív sportolóra regisztrált harmadik legmagasabb összeg 1990 óta, és csak a bokszoló Floyd Mayweather előzi meg, aki 2015-ben 300 millió, 2018-ban pedig 285 millió dollárt keresett a Manny Pacquiao-val és Conor McGreggorral vívott óriásmeccseknek köszönhetően.

A top 50 sportoló között egyébként négyen hagyták már maguk mögött a harmincas éveiket. A csoport tagjai közé tartozik a 40 éves Cristiano Ronaldo, LeBron James és Lewis Hamilton – a Forma–1-es pilóta, aki idén a Mercedestől a Ferrariba igazolt –, valamint a golflegenda Tiger Woods, aki 49 éves.