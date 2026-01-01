A CIA megállapította, hogy nem volt Ukrajna célpontjai között a hét során elkövetett támadássorozatban az orosz elnök rezidenciája, cáfolva ezzel Putyin hétfői állításait. A hírszerzés erről Donald Trumpot is értesítette.

Trump közvetlenül nem ismerte el a CIA információit, azonban szerdán közzétett egy cikket a közösségi oldalán, a New York Post egyik vezércikkét, amelyben Putyint okolják azért, hogy a béke megállapodást megakadályozta Ukrajnával, és kétségbe vonta annak hitelességét, hogy ő volt a támadás célpontja.

A New York Times szerint Oroszország korábban azt állította, hogy Ukrajna az orosz elnök novogorodi rezidenciáját vette célba legutóbbi támadása során, ugyanakkor ezt nem tudta egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztani. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljes kitalációnak nevezte az állítást.