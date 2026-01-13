A Gartner amerikai technológiai piackutató jelentése szerint
2025-ben 793,4 milliárd dollár értékben adtak el félvezetőket világszerte, ami 21 százalékos növekedés 2024-hez képest.
Az amerikai Nvidia Corp. megtartotta a világelső chipgyártó pozícióját 15,8 százalékos piaci részesedéssel, növelve előnyét a dél-koreai Samsung Electronics előtt, és elsőként lépte át a 100 milliárd dolláros éves árbevételt.
A dél-koreai Samsung Electronics memóriachip-eladásai 13 százalékkal nőttek, más típusú chipeké viszont 8 százalékkal csökkentek, így 73 milliárd dolláros bevételével a második helyre futott be, piaci részesedése 9,1 százalék volt.
Az SK Hynix 61 milliárd dolláros bevételével az egy évvel korábbi negyedik helyről a harmadikra lépett elő, piaci részesedése 7,6 százalék volt.
Az Intel Corp. globális piaci részesedése 6 százalékra csökkent 2025-re, bevétele pedig 48 milliárd dollárra mérséklődött, ami a 2021-es szint felét jelenti - közölte az MTI.
A Gartner jelentése szerint a mesterséges intelligencia (AI) chipek a teljes eladások közel egyharmadát tették ki, és a növekedés tovább folytatódhat: az AI infrastruktúrájára fordított kiadások 2026-ban várhatóan meghaladják az 1300 milliárd dollárt.
