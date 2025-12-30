Beyoncé lett az ötödik zenész, aki felkerült a világ leggazdagabb embereit rangsoroló, Forbes-listára. Az amerikai sztár egy elit zenészekből álló csoporthoz csatlakozott, akiknek vagyona tízszámjegyű, köztük van Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen és Jay-Z, akiknek a vagyona a gazdasági magazin szerint 2,5 milliárd dollár (1,85 milliárd font) – írta a BBC.

A hónap elején a Forbes 800 millió dollárra (593 millió fontra) becsülte Beyoncé nettó vagyonát, és azt jósolta, hogy évekig tartó siker után először átlépi a milliárdos küszöböt.

2023-as Renaissance World Tour turnéja közel 600 millió dolláros bevételt hozott, ezzel Taylor Swift mellett a világ egyik legnagyobb popzenei ikonjává vált.

Beyoncé filmet készített a koncertről, amely hét év után az első szólóturnéja volt, és közvetlenül az AMC mozilánccal kötött megállapodáson keresztül forgalmazta, így a film 44 millió dolláros (33 millió font) globális jegybevételének közel felét zsebelte be.

2024-es Cowboy Carter elnyerte az év albuma díjat a Grammy-díjátadón. A Forbes becslése szerint a Cowboy Carter turné – amelyen férje, Jay-Z, három gyermekük közül kettő és korábbi Destiny's Child-os zenésztársak is vendégszerepelt – több mint 400 millió dolláros jegybevételt és további 50 millió dolláros árbevételt hozott a koncerteken értékesített ajándéktárgyakból. Bár a turné jegyrekordokat döntött, a londoni Tottenham Hotspur Stadionban és a párizsi Stade de France-ban csökkenteni kellett az árakat, hogy betöltsék a helyeket. Azonban ez volt a legmagasabb jegyárú koncert az Egyesült Királyságba 2025-ben látogató művészek közül, 950 fonttal, a legolcsóbb pedig 71 fontba került.

A Forbes szerint a Netflix első karácsonyi NFL-meccsének félidei műsora becslések szerint 50 millió dollárt hozott, a Levi's reklámok sorozatára költött 10 millió dolláron felül.

A Bloomberg, amely saját milliárdos indexet vezet, Selena Gomezt is felvette a zenészek listájára – a bejelentett nettó vagyona 2024-ben 1,3 milliárd dollár (962 millió font) volt. A Forbes azonban vitatta ezt az adatot, és ehelyett 700 millió dollárra (518 millió fontra) becsülte Gomez vagyonát.