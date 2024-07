Az utóbbi néhány évben megszaporodtak a medvetámadások Romániában, így a román miniszterelnök rendkívüli ülést hívott össze a parlamentben. A legutóbbi barna medve támadásban egy 19 éves túrázó halt meg, ezért a kormány most egy olyan törvénymódosítás meghozataláról dönt, amely alapján ki lehetne lőni az agresszívnak ítélt állatokat – írja a Euronews.

Egyes területeken túlságosan megnőtt az egyedszámuk, és mivel nem találnak elegendő élelmet, lejjebb merészkednek a falvakba. A házelnökkel is egyeztetek, mert egy ilyen törvényt csak az illetékes bizottságban lehet megszövegezni. Aztán a parlament rendkívüli ülésen szavazhat a módosításról

– mondta Marcel Ciolacu, román miniszterelnök.

A Romániában élő barna medve populáció állami becslések szerint már eléri a 8 ezret is, és számuk folyamatosan nő. A nemzeti szimbólumból néhány év alatt komoly teher lett.

Klaus Iohannis államfő szerint is egyértelmű, hogy túl nagyra nőtt a medvepopuláció.

Több alkalommal sérültek vagy haltak már meg emberek a támadások következtében. Se vadász, se szakértő nem vagyok, de azt biztosan állíthatom, hogy a medvehelyzetet jogilag kell kezelni. Fontos az uniós jog szem előtt tartása is, de még inkább az emberek élete. Sajnos most nem tehetjük meg, hogy egyszerre védjük az állatokat és az állampolgárokat is – hívta fel a figyelmet a román elnök.

A jelenleg érvényben lévő EU-s szabályozás szerint nem lehet kilőni a barna medvét.

A kormány terve ellen már kisebb tüntetéseket is szerveztek állatvédők Bukarestben.