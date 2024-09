A víz szintje a Wien folyón a Kennedy-hídnál, Bécs nyugati részében egy nap alatt vasárnap reggelre 50 centiméterről 2,26 méterre emelkedett – idézi az osztrák katasztrófavédelmi szolgálatot az MTI.

A víz sétálóutcákat és kerékpárutakat öntött el, a folyóparti éttermek teraszai pedig víz alá kerültek.

A főváros mellett, onnan északnyugatra fekvő Penzingben több helyütt kilépett medréből a Wien folyó, ami miatt több házból evakuálni kellett az ottlakókat.

A part mentén utcákat és egy mélygarázst is elöntött a víz. Bécs három kerületében megszakadt az áramszolgáltatás, és részlegesen felfüggesztették két bécsi metróvonalon a közlekedést.

Együttérzését fejezte ki vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Kelet-Közép-Európában pusztító árvizek károsultjaival és áldozataival, valamint uniós segítséget ajánlott – írja az MTI. Az X-en közzétett üzenetében von der Leyen aláhúzta: az Európai Unió készen áll segíteni Ausztriának, Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának, egyúttal köszönetet mondott mindazok munkájáért, akik segítenek a nehéz helyzetben.

Heartfelt solidarity with all affected by the devastating floods in Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia.



My thoughts are with the victims and their families.



Thank you to all those helping for their tireless work. The EU stands ready to support.