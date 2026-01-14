Balla Ákos MBA, RICS, a Balla Ingatlan vezérigazgatója

2026 első negyedévében még az Otthon Start Program (OSP) jelentősebb hullámára számítunk, ami a keresletet és a tranzakciószámot növelni fogja, de az árakat már nem. A második és harmadik negyedévet várhatóan a választások miatti csend, kivárás és bizonytalanság fogja jellemezni, ez visszaesést jelent a tranzakciószámok tekintetében, de ennek ellenére nem számítunk az árak mérséklődésére.

Az év utolsó negyedévére várjuk azt, hogy a piac mindenféle pozitív és negatív hatástól mentesen, újból kiegyensúlyozottan fog működni. Hosszú távon meghatározó lesz a hitelkamatok alakulása, illetve, hogy a jelenlegi támogatási lehetőségek (CSOK Plusz, OSP, babaváró kölcsön) megmaradnak-e, változnak-e, vagy esetleg újabbak jelennek meg. A bérleti piacon a bérleti díjak mérséklődésére, illetve stagnálására számítunk.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője

2026-ban 110–130 ezer lakóingatlan-adásvétel realizálódhat a piacon. Az összkép továbbra is óvatos optimizmust mutat: a támogatott hitelek – élükön az Otthon Start Programmal – fenn tudják tartani a keresletet, viszont a 2025-ben megugró lakásárak fékezhetik a tranzakciószám további érdemi növekedését. Az OSP 2026-ban is az év egyik fő mozgatóereje lehet. A program várhatóan tovább tereli a keresletet a „megvehető” sávok felé – méretben, árban és lokációban egyaránt. A hitelvezérelt vevői kör lehet továbbra is a legaktívabb. Ennek hatására a jelzáloghitel-piac teljesítménye akár az évi 2000 milliárd forintos szintet is elérheti.

A kínálati oldalon rövid távon nem várható gyors felzárkózás. Amennyiben a 2025-ben beharangozott építési támogatások ténylegesen elindulnak, 2026-ban 20–25 ezer új lakás fejlesztése kezdődhet meg, a tömeges átadások azonban inkább csak 2027 második felétől jelenhetnek meg. Mindez azt jelenti, hogy 2026-ban a piacot továbbra is keresletélénkítő hatások jellemzik, miközben a kínálat időben csúszik. Ennek következtében az OSP-hez hasonló ösztönzők mellett a használtlakás-piacon maradhat a legnagyobb nyomás, főként a belépő árszegmensekben. Ennek ellenére jövőre már egy lényegesen moderáltabb árnövekedést (0-10 százalék) várunk.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője

Tavaly a természetes keresleten túl leginkább az év eleji élénkebb befektetői érdeklődés és a szeptemberben elindult Otthon Start program járult hozzá az adásvételek számának növekedéséhez. A kereslet élénkülésével párhuzamosan viszont átlag feletti szintre gyorsult az éves áremelkedési ütem, ami Budapesten 25, országosan 20 százalék körüli csúcsokat ért el.

Ebben hozhat változást 2026, mivel idén több tényező is az áremelkedési dinamika lassulásának irányába hat. Egyrészt reálértéken is a mindenkori csúcsok közelében vannak a lakásárak, ahonnan önmagában is nehéz tovább növekedni, másrészt a bővülő kínálat is mérsékelheti a további drágulást, harmadrészt pedig az OSP 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitje – főként Budapesten – szabhat gátat a további áremelkedésnek.

A hirdetési négyzetméterárak átlaga a fővárosban elérte az 1,5 millió forintot, miközben a kereslet nagyobb része továbbra is az 1,5 millió forintos négyzetméterár alatti ingatlanokra irányul. A bővülő újlakáskínálat hatására viszont 2026 első hónapjaiban azok is piacra léphetnek, akik tavalyról idénre halasztották a vásárlásukat, így a következő hónapokban az OSP második hullámára, vagyis ismét élénkebb keresletre számítunk.

Valkó Dávid, az OPT Ingatlanpont vezető elemzője

Arra számítunk, hogy 2026-ban is az OSP határozza majd meg a lakáspiacot, főleg az első negyedévben élénkülhet ismét látványosan a kereslet. Ebben nagy szerepe lehet az újlakás-kínálat bővülésének, hiszen több ezer lakás értékesítése indulhat el nemzetgazdasági szempontból kiemelt, legalább 250 lakásos beruházások keretében országszerte, ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program kritériumainak.

Kérdés persze, hogy a kereslet élénkítése milyen hatással van a lakásárakra. A Magyar Nemzeti Bank novemberben megjelent lakáspiaci jelentésében közel 30 százalékos áremelkedést prognosztizált 2025-re, részben az Otthon Start hatására. A piac lassan elérhet a tűréshatárához, bár az árak még 2026-ban is tovább kúszhatnak felfelé, de várhatóan kisebb mértékben, mint tavaly.

Lehetnek speciális szegmensek is a piacon, mivel a tavalyi év végére például néhány fővárosi lokációban a panellakások és az újépítésű lakások ára gyakorlatilag „összeért”, mindkét piacon nagyjából kialakult az OSP-ben maximálisan elérhető 1,5 millió forint körüli-alatti négyzetméterár. De az Otthon Start nem csak felfelé tudja hajtani az árakat, az eddigi tapasztalatok alapján az albérletek piacán ezzel ellentétes hatást vált ki. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe alapján országosan augusztusban tetőztek az albérletárak, ezt követően zsinórban három hónapja csökkentek az előző hónaphoz képest.