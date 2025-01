Korábban már részletesen beszéltünk a hirdetési ár meghatározásáról, amely alapvető a sikeres eladás érdekében. A jól meghatározott és reális piaci ár vonzza a vevőjelölteket, míg a túlpozícionált ár nem kelt érdeklődést. Nem véletlenül az ingatlanközvetítők sem szeretnek túlárazott lakásokkal foglalkozni.

A tanácsadók esetében kétfajta magatartás figyelhető meg: egyrészt az általuk képviselt iroda nyomására felvesznek minden ingatlant, mert kell a mennyiség, és majd úgyis leviszi az árat az eladó. A másik magatartás alapján egy hiteles és következetes tanácsadó nem foglalkozik túlárazott ingatlanokkal, hiszen hiába pazarol rá pénzt és energiát, úgysem lehet értékesíteni.

De induljunk ki abból, hogy a korrekt árat már meghatároztuk! Azonban ez még nem elég a sikeres értékesítéshez, hiszen a már jól ismert állami ösztönzők miatt egyre több ingatlant tesznek fel különböző hirdetési portálokra, ezért egyre nagyobb a konkurencia a lakások között.

Nem véletlenül előtérbe kerülnek a minőségi hirdetések, amelyek alapvetően leírásból, adatokból és igényes vizuális anyagból állnak. Utóbbiak közé nem csak a fotókat, hanem a videókat, drónfelvételeket is sorolhatjuk, sőt, ide tartoznak az átlátható és értelmezhető alaprajzok is.

Az igényesen megfogalmazott szöveg, az informatív leírás, a részletes bemutatás, továbbá a minőségi fotózás és vizualizáció egy rendezett lakásbelsőben, illetve az esetleges home staging, valamint a már említett megfelelő árazás, vagyis piaci pozícionálás sokat számítanak a keresők körében, nyugodtan mondhatjuk, hogy fél siker.

Milyen szöveg legyen?

De hogyan írjunk igényes szöveget? Nem is olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk. Legyen informatív, ugyanakkor érdeklődést felkeltő, ellenben kerüljük a fölösleges köröket. Ne legyen túl rövid és ne legyen túl hosszú, érzelgős. Nem véletlenül külön szakma a szövegírás, esetünkben szinte önmagunknak kell gyorstalpaló keretében szövegíróvá avanzsálnunk. Természetesen, ha ingatlanközvetítőt bízunk meg, akkor ő megfogalmazza a leírást is.

Ráadásul tanácsadók esetében a szöveg megírásánál elválik az ocsú a búzától, vagyis rögtön láthatjuk, hogy a megbízottunk mennyire ért az ingatlanokhoz. Néhányan helyesírási hibáktól hemzsegő, odavetett szöveget kreálnak, illetve koppintanak, tőlük nyugodt szívvel azonnal megválhatunk. Míg az igazán elkötelezett ingatlanközvetítők stílusosan, hatásosan fogalmazzák meg a hirdetést, a lényegre koncentrálnak, ugyanakkor a megfelelő hívószavakat is elhelyezik, amelyek az adott célcsoportot megszólítják.

Sokan művészi szintre akarják emelni a szöveget, és rímekbe foglalják a leírást! Ne tegyük, ne próbáljunk meg Ady Endrék, József Attilák lenni, mert úgysem sikerül. A mesterkéltség pedig mindig erőlködésbe megy át, ami megint nem túl bíztató az eladást tekintve. Mások a mi drága cuki otthonunknak aposztrofálják a 15 négyzetméteres félszuterént is. Lehetőleg ezt is kerüljük, mert senkit nem érdekel, hogy az eladó milyen csodás mézesheteket vagy mézes éveket töltött el az adott ingatlanban.

A vevőt egyedül az ár, a lokáció, az állapot és az árérték-arány érdekli, hagyjuk a fiókban a fényképalbumunkat. Az pedig külön is kiemelendő, hogy kerüljük a kamu információkat, mert úgyis eljön a nagy pillanat, a személyes bejárás, és akkor csak sietve távozó, bosszús érdeklődőkkel találkozhatunk.

Milyen képek legyenek?

Természetesen mivel alapvetően vizuális típusúak vagyunk, nagyon fontos a hirdetési szöveghez megfelelő képgalériát társítani. Itt aztán találkozhatunk igazi elrettentő példákkal. Kezdjük is most ezekkel! Mire gondol a költő, vagyis az eladó, amikor az ingatlant bemutató fotók helyett az első képeken kerti virágokról, házi kedvencekről, gyümölcsfákról, vagy a település nevezetességeiről készült képek találhatók? Nem tudjuk, de semmi értelme.

Olyan fotókat készítsünk világosban, és ne éjszaka, amelyek pozitív hangulatot árasztanak, bemutatják a tereket, a lakás stílusát, és lehetőleg több nézőpontból láthatjuk, hogy valójában milyen is lehet az adott ingatlan. Nyilvánvalóan a fotók a teljes lakást nem tudják minden részletében pontosan bemutatni, kivéve, ha videót készítünk, azonban az alaprajzzal együtt a vevőjelölteknek már lehet egy előzetes elképzelése.

Itt jön a képbe, ha már a képeknél tartunk, a home staging. Ez egyre professzionálisabb szakma, amely átfogó ismereteket feltételez. Nyilván minél nagyobb az ingatlan és minél nagyobb értékű, annál fontosabb a home staging, hiszen annál nagyobb összegekre vonatkozik az alku. Nem mindegy, hogy kétmilliót vagy húszmilliót alkudnak, ugyanúgy nem mindegy, hogy harmincmillióból alkudnak ötmilliót, vagy kétszázmillióból tízet.

Meg kell nézni előzetesen, hogy mikor melyik lakásban van szükség home stagingre vagy éppen lakberendezésre. A home staging felkészíti a lakást az eladásra. Itt különböző szintekről beszélhetünk a bútorok átrendezésétől kezdve a bútorok cseréjén át a szükséges felújításokig (pl. festés), valamint a hosszú évek alatt szinte észrevétlenül felhalmozott felesleges tárgyak eltávolításáig.

Profizmus és szakértelem

Továbbá fontos, hogy hitelesek és precízek legyünk, vagyis az ingatlant meghatározó alapadatok és kiegészítő információk fedjék a valóságot, mert mint már korábban jeleztük, ezek mindig kiderülnek. A paraméterek kezdve az ártól a négyzetméteren át az adott ingatlan műszaki adottságaiig számos elemet jelentenek. Köztük meghatározó a ház állapota, az elosztás, a helyiségek listája, a felújítottság mértéke, illetve természetesen a fűtés és a melegvíz energiaellátottsága.

De ide sorolhatjuk opcionálisan a strangok, a kémények, illetve a főfalak és válaszfalak elhelyezkedését, a lakás pozícióját az épületen belül, hogy többek között hol érintkezik az ingatlan a szomszéd lakásokkal és még sorolhatnánk. Sőt, a lakóközösség, a közös képviselő személye, a társasház elmúlt évekbeli felújítási munkálatai vagy tervei is fontos információk lehetnek a vevők számára. Általában az eladók nincsenek tisztában professzionális szinten a műszaki adottságokkal, de az alapvető ismereteket tudják közölni a hirdetéseken keresztül.

Itt jön a képbe ismét a szakértelem, amely az egyik kulcstényező a referensek munkájában. A lakáspiacon megtalálható ingatlantípusok ismerete alapvető, illetve ehhez kapcsolódóan a műszaki jellemzőkkel is tisztában van. Sőt, a változó igények miatt egy profi ingatlanközvetítő már a fenntartható technológiákról is tud értekezni, hiszen jól tudjuk, hogy az energiahatékony otthonok egyre inkább előtérbe kerülnek, nem véletlenül szükséges az adásvételhez az energetikai tanúsítvány. Hőszivattyú, napelem, klímaberendezés, ezek mind-mind a legújabb igények termékei, amelyek lassan növekvő számban megtalálhatók az eladó otthonokban is.

Valamint természetesen fontos tudnunk, hogy az adott ingatlan megvásárlásához milyen életkorban és élethelyzetben milyen állami támogatások vehetők igénybe, amely függ attól is: a családi ház vagy éppen lakás milyen településen található, hiszen a Kormány más és más ösztönzőkkel kívánja növelni az adásvételeket a különböző célcsoportok számára.