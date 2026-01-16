Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), amely az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026

Tételszám: HP1 LM283

Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)

Termékvisszahívás oka: A termék idegen anyagot (üveg) tartalmazhat.

Azt kérik, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.