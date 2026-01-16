Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), amely az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)
- Kiszerelés: 500 g
- Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026
- Tételszám: HP1 LM283
- Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)
- Termékvisszahívás oka: A termék idegen anyagot (üveg) tartalmazhat.
Azt kérik, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
