A rendőrség és a BKK taxiellenőrei a közelmúltban a taxisokat ellenőrizték a XIV. kerületben: az április 6-án és 7-én tartott razzia során összesen 166 taxist ellenőriztek – derül ki a Totalcar cikkéből.

A portál arról ír, hogy elkaptak egy olyan taxist, aki először 3500, majd 550 forintra állított a a kilométerdíjat.

S ha ez még nem lenne elég,

egy olyan sofőrt is lekapcsoltak, aki éppen be volt drogozva, a jogosítványa sem volt érvényes, és korábban már kétszer is eltiltották a vezetéstől.

Mellesleg nem ő volt az egyetlen, aki az ellenőrzés során kábítószer hatása alatt vezetett, és eltiltás alatt állt.

A fentiek mellett további renitensekkel is összefutottak az ellenőrök, volt olyan, akinek

nem volt taxis engedélye,

nem volt hitelesített taxiórája,

lejárt a műszakija,

nem rendelkezett biztosítással,

de a szabálytalanul közlekedő sofőrökből sem volt hiány.