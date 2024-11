Szerdán kora reggel hivatalosan is életbe lépett az Izrael és a Hezbollah között 14 hónapja tartó háború lezárását célzó tűzszünet , néhány órával azután, hogy Joe Biden üdvözölte a „történelmi” pillanatot.

Libanonból egyelőre nem érkezett jelentés a fegyverszünet megsértéséről, a The Guardian jelentése alapján Bejrút déli elővárosainak egyes részein ünnepi lövéseket lehetett hallani.

Az izraeli hadsereg nem sokkal a tűzszünet kezdete után figyelmeztetett, hogy Dél-Libanon lakói ne közelítsék meg az Izraeli Védelmi Erők állásait és ne térjenek még vissza azokba a falvakba, amelyek evakuálását elrendelték.

„A tűzszüneti megállapodás hatálybalépésével és annak rendelkezései alapján az IDF továbbra is Dél-Libanonban marad" – közölte Avichay Adraee, a hadsereg szóvivője X-en.

Ennek ellenére a beszámolók szerint

máris megindultak Bejrútból az autók Dél-Libanon felé, egyre több kitelepített menekült tart hazafelé.

Előzőleg a tűzszünetet bejelentve Joe Biden bátornak nevezte a megállapodást, amely több mint egy évnyi harcnak hivatott véget vetni Izrael és a Hezbollah között. Egyben úgy fogalmazott, hogy mindez új kezdetet jelent Libanon számára.

Az amerikai elnök közölte, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök tájékoztatta arról, hogy az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a megállapodást.

Jó hírnek nevezve a fejleményeket Joe Biden hangsúlyozta, hogy a 60 napra szóló tűzszüneti megállapodás, amennyiben sikerül teljes körűen végrehajtani, az ellenségeskedések tartós beszüntetését hivatott szolgálni.

Soha többé nem fogják engedni annak, ami megmaradt a Hezbollahból és más terrorszervezetekből, hogy veszélyeztessék Izrael biztonságát – hangsúlyozta Joe Biden.

Kijelentette egyben, hogy

amennyiben a Hezbollah megsértené a tűzszünetet és fenyegetést jelentene Izrael számára, úgy a zsidó államnak a nemzetközi joggal összhangban joga van az önvédelemhez.

Izrael a 60 napos időszakban fokozatosan kivonja csapatait Libanonból, a határ menti területeken az ellenőrzést a libanoni hadsereg veszi át biztosítva, hogy a Hezbollah ne tudja újraépíteni ottani infrastruktúráját – tette hozzá Joe Biden.

A civilek mindkét oldalon hamarosan biztonságosan visszatérhetnek a településeikre – mondta az amerikai elnök.

Joe Biden fegyvernyugvást sürgetett a Gázai övezetben is. Ahogy a libanoni nép, úgy a Gázai övezetben élők is jólétet és biztonságos jövőt érdemelnek. Nekik is kijár a harcok vége – fűzte hozzá.

Nadzsib Mikáti hivatalának kedd esti közleménye szerint az ügyvezető libanoni miniszterelnök az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében üdvözölte a megállapodást.

Abdalláh Buhabib ügyvivő libanoni külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a libanoni hadsereg kész legalább ötezer katonáját az ország déli végeibe vezényelni az izraeli csapatkivonások nyomán.

Üdvözli a békét a "békekormány"

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is üdvözölte a megállapodást. Közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „ma hajnalban végre jó hírt kaptunk. Az Izrael és Libanon közötti tűzszünet lehetővé teszi, hogy az otthonuk elhagyására kényszerült izraeli és libanoni emberek hazatérjenek és békében éljenek"

Hozzátette:

a nemzetközi közösség legfontosabb feladata most annak garantálása, hogy minden fél tartsa tiszteletben a megállapodást, mert ez minden, a térségben élő ember érdeke. Egy tűzszünet, egy fegyvernyugvás, a harcok abbamaradása mindig jó hír.

Szijjártó Péter jelezte: reméljük, hogy a következő ilyen jó hír hamarosan a szomszédunkból érkezik majd.