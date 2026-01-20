Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A játékos öt és fél évre szóló szerződést kötött a klubbal.

A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi együtteshez, amely először az X-odalán kedden közzétett piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával jelezte a játékos megszerzését, majd egy kisfilmmel mutatta be új szerzeményét, aki éppen a szerződését írja alá.

„Óriási érzés ennek a klubnak a részévé válni és nagyon izgatottan várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt” – nyilatkozott az egyesület honlapján Tóth Alex. „Amikor először hallottam a Bournemouth érdeklődéséről, izgatottságot és boldogságot éreztem, mert a Premier League egyik klubjáról van szó, a PL pedig a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Az egész klub és annak felépítése tetszik, a vezetőkkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyon várom a közös munkát és a csapattal a jó eredményeket”.

A kilencszeres válogatott Tóth Alexért 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek az angol élvonal 15. helyén álló klub. Ez pedig átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

Tóth 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Sorokságban szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első meccsét.

A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta Szoboszlai Dominik klubtársa lett a Liverpoolban.

A Ferencváros a holtidényben egy magyar játékostól már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.