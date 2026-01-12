Az Express One-ba olvad a Sameday csomagpont hálózat. Az MTI azt írja, az Osztrák Posta Csoport csomaglogisztikai cége, az Express One Hungary Kft. megvásárolja a Sameday Hungary márkanéven működő Delivery Solutions Zrt. 100 százalékos részvénycsomagját.

Ezzel az üzlettel a Sameday teljes infrastruktúrája és ügyfélállománya, 1100 csomagautomatája és minden munkavállalója az Express One-hoz kerül, amivel az egyik legnagyobb magyar csomagautomata- és csomagpont-szolgáltató jön létre.

A Sameday-t 2007-ben alapították, és Romániában és jelen van. Magyarországon leányvállalatán keresztül 2020 óta működik, 230 főt foglalkoztat, többek között az eMAG logisztikájáért is felel. Azt írják, havi hétszámjegyű csomagszámot kezel, a legutóbbi pénzügyi évében pedig 22 millió euró feletti árbevételt ért el.

Az Express One Hungary - korábbi nevén trans-o-flex Hungary Kft. - közel 30 éve a magyar csomaglogisztikai piac meghatározó szereplője. A közel 280 főt foglakoztató cég napi 120 ezer csomag belföldi és régiós kézbesítéséért felel.

A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra, a tranzakció a hatósági jóváhagyást követően zárulhat.