Sokkoló eredmények születtek azokon a nemzetközi teszteken, amelyeken a Temu és a Shein online piacterein hirdetett termékeket vették górcső alá. A laboratóriumi elemzések kimutatták, hogy az áruk többsége nem felel meg az európai biztonsági előírásoknak, egy részük pedig egyenesen életveszélyes lehet - számolt be honlapján a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

A dán, belga, francia és német vásárlói szervezetek három termékkategóriában - babajáték, USB töltő, ékszer - véletlenszerűen összesen 162 Temu és Shein terméket rendeltek, és azokat akkreditált európai laboratóriumokban vizsgáltatták be. Arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire felelnek meg a hatályos uniós biztonsági szabványoknak a többnyire EU-n kívüli eladóktól származó áruk.

Kiderült, hogy

a 162-ből 112 termék nem teljesítette az unió által előírt biztonsági követelményeket.

Babajáték

A 3 év alattiaknak szóló babajátékok teszteredményei különösen aggasztónak bizonyultak. A leggyakoribb hiba az volt, hogy apró, könnyen leváló alkatrészeket tartalmaztak, amelyek fulladásveszélyt jelentenek a kisgyermekek számára. De egyes Temu-játékok nagy mennyiségben tartalmaztak formaldehidet, amely bőrirritációt és kontaktallergiát okozhat. Ehhez képest az már csekélység, hogy szinte az összes játék címkézése hibás vagy hiányos volt.

Adapter

Az USB-hálózati adapterek sem vizsgáztak fényesen: az 54 tesztelt töltőből 52 nem felelt meg az EU elektromos biztonsági előírásainak. A Shein 27 készüléke közül 10 túlmelegedett normál használat közben, akár 88 °C-ra is felhevülve, miközben az uniós határérték 77 °C, de négy Temu töltő hasonló problémát mutatott. A tartósságot tekintve sem szerepeltek jól az eszközök: az 54 vizsgált adapter közül 37 csatlakozó könnyen meghajlott, 30 pedig annyira deformálódott, hogy a további használatuk már nem volt biztonságos.

"A tesztek összességében arra figyelmeztetnek, hogy a Temu és Shein olcsó töltői komoly kockázatot jelenthetnek: a hibás szigetelés, a gyenge anyagminőség és a túlmelegedés miatt nemcsak rövidzárlatot, hanem akár tüzet is okozhatnak" - mutatott rá a portál.

Ékszerek

Az ékszerek kategóriájában valamivel jobbnak bizonyult a helyzet, de itt is akadtak súlyos problémák. A vizsgált 54 fém nyaklánc közül 49 megfelelt a követelményeknek, azonban 5 esetben a mért károsanyag-szint riasztóan magasnak bizonyult. Két Shein nyaklánc kadmium-értéke 8500-szorosan haladta meg a megengedett határértéket. A kadmium ismert rákkeltő anyag, amely hosszú távon csont- és vesekárosodást okozhat.

A nemzetközi teszt eredményéről egyébként a tRENDrakó néven is ismertté vált Bartus Marcell szemléletes videót tett közzé a közösségi médiában, a Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködésben.