Budapesten csupán pár helyen lehet ötórai teázni igazi brit stílusban, miszerint a tea mellé különböző édes és sós falatok is járnak. A Radisson Blu Béke Hotel kávézója az egyik ilyen opció egész éven át, most azonban egy limitált ideig elérhető újítással szeretnének kedveskedni a karácsonyi időszakban a törzsvendégeknek és az új látogatóknak is – megünnepelve egyúttal azt is, hogy kerek 40 évvel ezelőtt vette fel a kávézó-bisztróétterem a Zsolnay Kávéház nevet. A háromszintes kínálóállványon – melynek mintáját a porcelánszett többi darabjához hasonlóan a Zsolnay Porcelánmanufaktúra egyedileg tervezte – most igazi különlegességek találhatók, vegyítve a magyar és nemzetközi ízeket, miközben a luxushozzávalók érdekes kontrasztokat teremtenek a már jól ismert hazai alapanyagokkal és receptekkel. Az omlós házi kekszeket például ehető aranypelyhek díszítik, a pogácsába szarvasgombaolaj is került, de megkenhető kaviáros lazackrémmel is. A profiterolba homárhabot töltöttek, az Angus-bélszínes tatárbifsztek szintúgy kapott némi szarvasgombás ízt, a csokis házi brióson pedig kacsamájpaté és füge harmonizál egymással – hogy csak pár példát említsünk. A Ronnefeldt teák mellé tokaji akácméz érkezik, de aki inkább kávét inna, az választhatja a karamellás utóízű Santo Domingo márkát is. Mivel pénteken hárfaművész, szombaton zongoramuzsika szórakoztatja a vendégeket, érdemes akár az előzetes foglalást így időzíteni.

Kép: Radisson Blu

„Balázzsal régóta ismerjük már egymást, több alkalommal is dolgoztunk együtt a szállodáink kapcsán, az egyedülálló könyvében leírt gondolatok pedig jól rezonálnak a szálloda történetére, hiszen egykoron a Béke Hotel, illetve előtte a Britannia Szálló volt az elegancia, a kifinomultság és a pezsgő társasági élet szinonimája Budapesten” – nyilatkozta az együttműködés miértjéről Fabriczki Petra, a szállodát tulajdonló Danubius Hotels Zrt. kommunikációs igazgatója.

A nyitáskor a magyar főváros legelegánsabb luxushotelének számító Britannia Szálló ugyanis az 1930-as évektől kezdve híres volt az itt rendezett mulatságokról, a bálterem tetejét díszítő ólomüveg kupola gombnyomásra szétnyíló szerkezete biztosította, hogy a vendégek a csillagos ég alatt élvezhessék a nyári éjszakát. A hölgyek körében sokatmondó mérőszámmá vált, hogy kit hányszor és milyen alkalmakra vittek el a "Kupolába". A Színházi Élet folyóirat arról írt, hogy a frakkos pincérek nesztelenül siklanak az asztalok között, ahol „Budapest és az ország legjobb társasága ül. A Britannia éppen úgy hozzátartozik a pesti divathoz, mint a déli korzó a Váci utcában.”

Kép: Radisson Blu

Nem csoda, hogy a kávéházat akkor olyan hírességek látogatták, mint Babits Mihály, Illyés Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond vagy Szabó Lőrinc. A magyar art deco legtehetségesebb alkotóművésze, Haranghy Jenő által tervezett kupola ma a Zsolnay Kávéházat díszíti, miután átvészelte a II. világháborús bombatalálatot. „Hatalmas megtiszteltetés, hogy a könyvem egy olyan éttermet ihletett meg, ahol egykoron ezek az író- és költőóriások cseréltek gondolatot egymással, netán született meg az inspiráció a következő alkotásukhoz, amelynek első sorait papírra is vethették itt, miközben étkeztek. Bizton állíthatom, hogy Tóth Zoltán konyhafőnök vezetésével a fiatal gasztronómiai szakemberek, Magócsi Norbert, a hidegkonyha séfje és Haczka Róbert vezető cukrász átgondolt kreációi abszolút méltón képviselik ezt a szellemi örökséget” – tette hozzá Pécsi Balázs.

Pécsi Balázs luxusszakértő, az Index és az Economx munkatársa.