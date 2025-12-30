Kedden egy hidegfront hatására észak felől többfelé kialakulhatnak hózáporok érkeztek a térségbe, de napközben már sok napsütésre számíthatunk, csapadék ekkor már nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Kora délután pedig 2 fok körüli értéket mérhetünk – írta az Időkép.

Kedden hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomásproblémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szeles időben ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok.

Szilveszter napján a kezdeti napos időt követően egyre többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután, este északnyugat felől több tájegységünkön kialakulhatnak hózáporok, a Dunántúl északi felén havazás is. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati, északnyugati szél. Kora reggelre -10 és -3 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig csak -3 és +3 fok közötti maximumokra számíthatunk.



Újév első napjára virradóan helyenként futó hózáporok, illetve gyenge havazás előfordulhat, majd napközben a legtöbb helyen száraz idő várható, csupán néhol északon alakulhat még ki egy-egy hózápor. Többórás napsütés a déli, délnyugati tájakon valószínű. A délnyugatira forduló szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A reggeli legalacsonyabb értékek -9 és 0 fok között alakulnak, majd napközben 0-7 fokot mérhetünk.

Pénteken naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk. Helyenként esőre, havas esőre is számítani kell. A délnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, erős széllökések. Még többfelé fagyos lesz a reggel, majd kora délután nagy lehet a hőmérsékleti kontraszt, 2 és 12 fok közé melegedhet a levegő.