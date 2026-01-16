Őrizetbe vették a Roszatom által tulajdonolt Atomsztrojekszport tőkeberuházási igazgatóját, aki a Paks II. orosz fővállalkozó cégének vezetője – írja a Telex.

Az anyavállalat szerint a nyomozáshoz minden szükséges segítséget megadnak, illetve együttműködnek Mihail Scserbak ügyében.

Korábbi sajtóértesülések szerint Mihail Scserbakot az ukrán fegyveres erők finanszírozásának gyanújával vették őrizetbe.

Oroszországban azonban az Ukrajnának vagy ukrán szervezeteknek nyújtott bármilyen anyagi támogatás – még közvetett formában és csekély összeg esetén is – súlyos bűncselekménynek minősül az ország által négy éve indított teljes körű háború miatt.

A Roszatom a konkrét vádakkal kapcsolatban nem közölt további részleteket, például hogy Scserbak milyen módon juttathatott pénzt az ukrán fegyveres erőknek.