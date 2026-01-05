Akár egy motorproblémáról, akár terrorfenyegetésről van szó, nincs biztosabb módja a tömeges pánik keltésének, mint ha azt a fedélzeti hangszórón keresztül bejelentik. Nem véletlen, hogy a repülőgépek személyzetének megvannak a saját módszerei a levegőben felmerülő ijesztő helyzetek és az utasok kezelésére – mondta el Amanda Pleva légiutas-kísérő a Flyertalk.com Crewed Talk rovatában. Beszámolt arról, hogy egy sor kódot használnak a rend fenntartására turbulens helyzetekben.

„A kódok azért kellenek, hogy rendet tartsunk a kabinban. Különleges helyzetekre vagyunk kiképezve, és a pánik könnyen elveheti az irányítást, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet"

– magyarázta a stewardess.

Hozzátette, hogy

ez a rejtjeles nyelv két rétegből áll: vannak kőbe vésett, hivatalos, globálisan egységes vészjelzések, valamint léteznek a kabinon belül használt, sokszor informális szlengek.

Íme néhány a leggyakrabban használt kódszavak közül.

MAYDAY

Ez a legmagasabb szintű vészjelzés, amely közvetlen és súlyos veszélyt jelez a repülőgépre vagy az utasok életére.

PAN-PAN

Sürgős helyzetet jelent, de nem közvetlen életveszélyt, például egy nem kritikus műszaki hiba vagy egy orvosi ellátást igénylő utas miatti elsőbbségkérés esetén használják.

7700-as kód

Általános vészhelyzetet jelent.

7600-as kód

Elveszett a rádiókapcsolat.

7500-as kód

A gépet eltérítették, vagy eltérítés veszélye állt fenn.

Angyal-kód

Haláleset történt a fedélzeten.

Philip

Ezzel a névvel azokat az utasokat illetik, akik folyamatosan nyomkodják a hívógombot vagy más módon bosszantják a kabinban dolgozókat.

VIP

Ez esetben nem a fontos személyt jelöli, hanem a „Very Irritating Passenger”, vagyis a nagyon idegesítő utas rövidítése.

Ádám kód

Ezt a kódot a repülőtéri személyzet használja, hogy figyelmeztesse a többi alkalmazottat egy eltűnt gyermekre.

Kisjézus

Egy csecsemő utasra hívja fel a figyelmet, pontosabban a szüleire, akik olyannyira kiemelt fontossággal kezelik babájukat, hogy azzal már zavarhatják a többi utast.